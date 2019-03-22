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Спортивные объекты

Новый Центр художественной гимнастики открылся в Туле

  •  © iz.ru

В Туле открыли новый Центр художественной гимнастики, в котором уже занимаются 514 юных спортсменов в возрасте от шести до 20 лет.

В центре создали отделения художественной гимнастики, акробатического рок-н-ролла, рукопашного боя, эстетической гимнастики и спортивно-оздоровительные группы. Здание соответствует всем нормам и оснащено необходимым профессиональным оборудованием.

Технические условия центра позволят проводить в нем всероссийские соревнования по художественной, эстетической гимнастике, спортивной аэробике, акробатическому рок-н-роллу.

Открытие в городе такого Центра позволило снять нагрузку с помещения на улице Староникитской, где проходили учебно-тренировочные занятия школы «Триумф». Также сюда перевели семь групп, которые занимались в помещениях на базе центров образования.

  •  © iz.ru

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https://iz.ru/859524/2019-03-22/novyi-tcentr-khudozhestvennoi-gimnastiki-otkrylsia-v-tule

Тульская область, спортивные объекты
  • Нет аватара termometrix
    22.03.1919:15:46

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    Однако нужны и крупные центры спортивной гимнастики,как можно больше!

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