Новый Центр художественной гимнастики открылся в Туле

В Туле открыли новый Центр художественной гимнастики, в котором уже занимаются 514 юных спортсменов в возрасте от шести до 20 лет.

В центре создали отделения художественной гимнастики, акробатического рок-н-ролла, рукопашного боя, эстетической гимнастики и спортивно-оздоровительные группы. Здание соответствует всем нормам и оснащено необходимым профессиональным оборудованием.

Технические условия центра позволят проводить в нем всероссийские соревнования по художественной, эстетической гимнастике, спортивной аэробике, акробатическому рок-н-роллу.

Открытие в городе такого Центра позволило снять нагрузку с помещения на улице Староникитской, где проходили учебно-тренировочные занятия школы «Триумф». Также сюда перевели семь групп, которые занимались в помещениях на базе центров образования.