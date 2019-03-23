ЗАО «МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ» поставила партию ПНЗП-М «Дубна» в Узбекистан



монтажно-сборочный участок

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Как сообщила пресс-служба ЗАО «МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ» (Межрегиональное производственное объединение технического комплектования «ТЕХНОКОМПЛЕКТ» ), компания, являющаяся резидентом ОЭЗ «Дубна» и осуществляющая полный цикл производства сложной электротехнической продукции, в марте 2019 года поставила в адрес АО «Узбекэнерго» партию преобразователей напряжения зарядно-подзарядных (ПНЗП-М «Дубна»), которые предназначены для бесперебойного питания постоянным током цепей управления, защиты, автоматики, сигнализации, телемеханики, коммутационных аппаратов, высоковольтных выключателей, аварийного освещения и других потребителей, при отключении основной питающей сети, непрерывного заряда и контроля состояния аккумуляторных батарей и применяются в распределительных пунктах, подстанциях, электростанциях на объектах энергетики, генерации, добычи нефти, газа, иных полезных ископаемых, переработки, обороны, военно-промышленного комплекса, химической, металлургической, горнодобывающей отраслей промышленности, транспортной инфраструктуры.

В марте 2018 года сайт «Сделано у Нас» сообщил о ведении переговоров ЗАО «МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ» о поставках распределительной и регулирующей аппаратуры в Узбекистан и Иран.

В январе 2019 года пресс-служба ЗАО «МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ» сообщила об исполнении контрактных обязательств с ФГУП «Главное военно-строительное управление № 5» и ФГУП «Главное военно-строительное управление № 14» по поставке современных систем постоянного тока отечественного производства для нужд Министерства обороны Российской Федерации, а в феврале 2019 года сообщила о поставке партии преобразователей напряжения зарядно-подзарядных серии ПНЗП-М «Дубна» для нужд АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» .