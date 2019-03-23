В Башкирии открыт отремонтированный участок дороги с новым мостом через Малый Ик
После ремонта открылт семикилометровый участок дороги Старосубхангулово — Мраково (км 100 — км 107,4) с новым мостом через Малый Ик. Протяженность моста — 90 м.
На объектах работали Кугарчинское ДРСУ компании «Баширавтодор» и ООО «Мост». Из республиканского бюджета на дорожные работы было выделено 235,5 млн рублей.
Строительство моста обошлось в 64,7 млн.
Двухполосная дорога на данном участке выполнена с облегченным асфальтобетоном, шириной проезжей части шесть метров и шириной земляного полотна 10 м.
Дорога Старосубхангулово — Мраково будет ремонтироваться и на других участках, как часть проекта по развитию туристского кластера «Бурзянский».
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- Великоросс
- 23.03.201923:22
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23.03.1923:26:34