В Башкирии открыт отремонтированный участок дороги с новым мостом через Малый Ик

После ремонта открылт семикилометровый участок дороги Старосубхангулово — Мраково (км 100 — км 107,4) с новым мостом через Малый Ик. Протяженность моста — 90 м.

На объектах работали Кугарчинское ДРСУ компании «Баширавтодор» и ООО «Мост». Из республиканского бюджета на дорожные работы было выделено 235,5 млн рублей.

Строительство моста обошлось в 64,7 млн.

Двухполосная дорога на данном участке выполнена с облегченным асфальтобетоном, шириной проезжей части шесть метров и шириной земляного полотна 10 м.

Дорога Старосубхангулово — Мраково будет ремонтироваться и на других участках, как часть проекта по развитию туристского кластера «Бурзянский».