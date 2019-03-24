В Курганской области начата подготовка к промышленному освоению Хохловского месторождения урана

Месторождение отрабатывает АО «Далур» (входит в контур управления Уранового холдинга «АРМЗ"/Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом»). Опытно-промышленные работы были начаты в 2013 году. Два года спустя был введен в эксплуатацию локальный сорбционный участок. В ближайшее время начинается строительство прирельсовой базы на окраине Шумихи, в непосредственной близости от центральной залежи месторождения, которая в настоящее время отрабатывается. В составе объекта — склад, подъездные пути, внутриплощадочная автодорога и др. Прирельсовая база на дороге Курган-Екатеринбург необходима для удешевления логистики (сейчас перевозки производятся с базы в г. Далматово).

Комплексное обустройство эксплуатационных блоков будет производить АО «РУСБУРМАШ» (специализированная компания Уранового холдинга «АРМЗ» по проведению геологоразведочных и буровых работ).

На площадку уже перевезено шесть буровых станков ПБУ-1200 и более 20 единиц вспомогательной техники. «Специалисты нашей компании прекрасно знакомы с геологическими и гидрогеологическими особенностями месторождений Зауралья. Знают и понимают, как, учитывая их, работать максимально эффективно и безопасно для окружающей среды. В этом году мы успешно завершили пилотный проект «Готовый полигон» на Далматовском месторождении, смогли существенно сократить затраты на строительство добычного комплекса и оптимизировать сроки. Теперь приступаем к обустройству «под ключ» эксплуатационных блоков для Хохловского месторождения», — прокомментировал заместитель генерального директора по бурению и сервису АО «РУСБУРМАШ» Сергей Демченко.

Отработка залежей Хохловского месторождения позволит сохранить общий объем добычи урана АО «Далур» на сегодняшнем уровне. «В настоящее время основной объем стратегического металла в Зауралье добывается на Далматовском месторождении в одноименном районе. По нашим планам центр уранодобычи региона начнет перемещаться в Шумиху, и к 2021 году Хохловское месторождение заработает на полную мощность», — сообщил генеральный директор АО «Далур» Николай Попонин.

Отметим, что планы развития уранодобычи поддержаны жителями Шумихинского района на общественных слушаниях, которые прошли в селе Трусилово в декабре 2018 года.

Источник: Пресс-служба АО «Атомредметзолото»