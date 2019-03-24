На Ставрополье выведены две новые породы овец

Несколько животноводческих хозяйств Ставропольского края совместно вывели два новые породы овец. Качество их шерсти одно из лучших в Росси.

Джалгинский меринос и российский мясной меринос (так называются новые породы) показывают высокую продуктивность как в качестве руна, так и в мясе. Средний объем шерсти с одной овцы составляет 3,7 килограмма. При этом 60-65 процентов от этого показателя — чистое волокно, которое и используют потом в производстве.

По уровню шерстной продуктивности овцы относятся к числу лучших тонкорунных пород России. Также выведенные породы имеют хорошую скороспелость, плодовитость, живую массу, убойные качества.

Уже через полгода после рождения молодая овца набирает средний по стаду вес. Животные двух новых пород хорошо приспособлены к условиям сухих степей Ставропольского края.

Кстати, ранее экспертная комиссия по овцеводству Министерства сельского хозяйства РФ допустила к использованию джалгинского мериноса для дальнейшего развития во всех хозяйствах России. Это значит, что вскоре «новинка» может распространиться по всей стране.