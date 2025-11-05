Ростовская зерновая компания «Ресурс», входящая в группу «Ресурс», завершила строительство трех овцеводческих объектов в Белой Калитве Ростовской области. Речь идет о комплексах «Белокалитвинский-1», «Белокалитвинский-2» и «Белокалитвинский-3» .

Производственная мощность предприятия составляет 36 тыс. голов в год. Единовременно на объектах содержится 12,6 тыс. ягнят.

Комплексы впервые прошли экспертизу весной 2023 года. Тогда компания реализовывала на Дону несколько овцеводческих проектов, выращивая 26 тыс. голов мелкого рогатого скота. Планировалось, что к 2024 году у предприятия будет 54 тыс. голов маточного стада и до 96 тыс. молодняка на откорме. Общий объем инвестиций оценивался в 1,5 млрд руб.

Проект предполагал создание овцеводческих площадок в Милютинском, Морозовском и Белокалитвинском районах. Документацию по трем белокалитвинским фермам повторно согласовывали со строительной экспертизой в 2024 году. 29 августа 2025 года частная экспертная компания в третий раз выдала положительное заключение по этим объектам.

Основной вид деятельности сданного объекта — откормочная площадка овцекомплекса, где одновременно питаются тысячи голов скота, является ключевым элементом производственной цепочки. В 2024 году компания получила выручку 13,8 млрд руб. при убытке 5,6 млрд руб.

Основная деятельность РЗК «Ресурс» связана с выращиванием зерновых культур. В 2024 году компания получила выручку 13,8 млрд руб. при убытке 5,6 млрд руб.