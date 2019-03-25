В Челябинске запустили производство нетканых материалов из вторсырья

Компания «Втор-Ком» запустила в Челябинске новое производство нетканых материалов, которые используются в мебельном производстве, дорожном строительстве и автомобильной промышленности. Ранее Фонд развития промышленности (ФРП) предоставил предприятию льготный заем на реализацию этого проекта.

В рамках проекта «Втор-Ком» запустил два новых цеха по производству нетканых полотен: иглопробивного материала и объемного полотна. На первой линии наладили выпуск высококачественной продукции для дорожного строительства, нефтегазового сектора, общестроительных нужд (кровельные материалы, линолеум, геокомпозиты) и автомобильной промышленности (ковровые покрытия).

На второй линии начали выпускать нетканое полотно по технологии Airlay, которая за счет распределение волокон воздушными потоками позволяет добиться более высокой упругости и жесткости материала. Готовая продукция второго цеха используется при производстве мягкой мебели и матрасов в качестве наполнителя, а также для теплозвукоизоляции стен, перекрытий и крыш домов.

«Компания „Втор-Ком“ производит качественную и востребованную продукцию, но не менее важен и экологический аспект проекта. В следующем году предприятие переработает более 30 тысяч тонн вторичной ПЭТ бутылки и 2 тысячи тонн текстильного сырья.

В 2017 году ФРП предоставил челябинскому производителю льготный заем на сумму 210 млн рублей по флагманской программе „Проекты развития“. Общий размер инвестиций в производство превысил 420 млн рублей», — сообщил директор ФРП Роман Петруца.

С помощью льготных средств компания приобрела современное высокотехнологичное оборудование для оснащения новых цехов, а также оборудование для переработки текстильных отходов и производства штапельного синтетического волокна. Новое оборудование позволило увеличить объем выпускаемой продукции в два раза — до 60 млн кв. м в год.

Компания будет использовать значительные объемы вторичного сырья, что создаст дополнительный импульс развитию раздельного сбора мусора в Челябинской области для удовлетворения этого спроса.