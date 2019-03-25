Кубанские машиностроители разработали инновационный российский аппарат для производства ПЭТ банок

ЗАО «Кропоткинский завод МиССП» из Краснодарского края представил новинку, разработанную компанией, -высокоскоростной автомат для выдува банок из ПЭТ тары А-4000-Ш.

В 2017-2018 годах в рамках постановления Правительства Российской Федерации № 547 предприятие получило субсидии от Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на сумму порядка 58,5 млн рублей в целях предоставления скидки покупателям при приобретении оборудования.

Автомат А-4000-Ш является модульным контейнером, в состав которого входят: автозагрузчик и система ориентирования преформ, силовая установка с пресс-формой, в которую подаются разогретые преформы и извлекаются готовые ПЭТ банки, электронный блок управления и пульт оператора.

Данный автомат разработан с учетом потребностей производителей продуктов питания, оценивших преимущества работы с ПЭТ банками объемом от 200 мл до 1 л в сравнении со стеклянной тарой. Такая тара пригодна для фасовки различных видов пищевой продукции. Кроме отечественных покупателей технические возможности автомата А-4000-Ш привлекли внимание потенциальных заказчиков из стран СНГ и Европейского Союза.

Технологический цикл производства включает в себя предварительный разогрев преформ, растягивание и раздув банок заданной геометрии в линейной четырехместной пресс-форме. Конструкция силовой установки позволяет устанавливать и эксплуатировать пресс-формы, рассчитанные на выдув тары диаметром до 90 мм и высотой до 190 мм.

Работой автомата управляет адаптивная электронная система промышленной автоматизации. Все параметры функционирования отдельных узлов, влияющие на общую производительность агрегата и обеспечивающие его непрерывную работу, быстро и удобно настраиваются оператором.