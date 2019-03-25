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Образование

Открыт новый корпус Ставропольского аграрного университета

  •  © bloknot-stavropol.ru

Открытие нового корпуса ставропольского государственного аграрного университета, как и сообщалось ранее в «Блокнот Ставрополь"состоялось 23 марта в субботу. Строительство здания продолжалось больше 12 лет.У нового крупного здания с широкой пешеходной зоной и лавочками, а также декоративными деревьями собрались студенты ВУЗа, жители Ставрополя.Объект площадью более 22 тысяч кв. м, рассчитанный на 1780 учебных мест.

Помимо лекционных аудиторий и учебно-практических лабораторий в здании будет актовый зал на 800 мест, двухэтажная библиотека с двумя читальными залами на 450 посадочных мест и четыре электронных читальных зала на 240 мест.

Новый открывшийся проспект официально назвали «студенческим».

  •  © opengaz.ru

  •  © stgau.ru

  •  © stgau.ru

  •  © stgau.ru

  •  © stgau.ru

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http://bloknot-stavropol.ru/news/v-stavropole-otkrylsya-studencheskiy-prospekt-i-no-1082295

образование, студенческая жизнь, Ставропольский край
  • Нет аватара Spechtoff
    25.03.1923:16:57

    Красота! Сегодня проезжал мимо и не узнал это место, забор стоял лет 20

    #1117809
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