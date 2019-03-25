Открыт новый корпус Ставропольского аграрного университета

Открытие нового корпуса ставропольского государственного аграрного университета, как и сообщалось ранее в «Блокнот Ставрополь"состоялось 23 марта в субботу. Строительство здания продолжалось больше 12 лет.У нового крупного здания с широкой пешеходной зоной и лавочками, а также декоративными деревьями собрались студенты ВУЗа, жители Ставрополя.Объект площадью более 22 тысяч кв. м, рассчитанный на 1780 учебных мест.

Помимо лекционных аудиторий и учебно-практических лабораторий в здании будет актовый зал на 800 мест, двухэтажная библиотека с двумя читальными залами на 450 посадочных мест и четыре электронных читальных зала на 240 мест.

Новый открывшийся проспект официально назвали «студенческим».