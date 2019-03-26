Москва: в Котловке построили научно-производственный комплекс

Выдано разрешение на ввод научно-производственного комплекса в районе Котловка на юго-западе столицы, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Пятиэтажное здание площадью 13,7 тыс. кв. метров возвели в промзоне на ул. Нагорная, д. 3А, на месте сгоревших построек.

«Комплекс построен за счет инвестора. Здесь разместится производство электроники и приборов различного назначения, будет организовано 582 рабочих места», — сказал О. Антосенко.

Для удобства персонала и посетителей в здании установлено шесть лифтов и инвалидный подъемник.

Прилегающая территория озеленена, обустроены проезды и открытая парковка на 97 машин.