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Новые заводы и цеха

Москва: в Котловке построили научно-производственный комплекс

Выдано разрешение на ввод научно-производственного комплекса в районе Котловка на юго-западе столицы, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Пятиэтажное здание площадью 13,7 тыс. кв. метров возвели в промзоне на ул. Нагорная, д. 3А, на месте сгоревших построек.

«Комплекс построен за счет инвестора. Здесь разместится производство электроники и приборов различного назначения, будет организовано 582 рабочих места», — сказал О. Антосенко.

Для удобства персонала и посетителей в здании установлено шесть лифтов и инвалидный подъемник.

Прилегающая территория озеленена, обустроены проезды и открытая парковка на 97 машин.

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https://stroi.mos.ru/news/v-kotlovkie-postroili-nauchno-proizvodstviennyi-komplieks

Москва, научно-производственный комплекс
  • Nelton Nelton
    26.03.1914:14:59

    Надеюсь, «председатель Мосгосстройнадзора» — это техническая должность, а не «политика»?

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