Подводная лодка «Великий Новгород» вошла в Чёрное море





© Фото из открытых источников

Сегодня дизель-электрическая подводная лодка Черноморского флота Б-268 «Великий Новгород» прошла пролив Босфор и вошла в Чёрное море. ДЭПЛ несла боевую службу в составе оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море с августа 2017 года!





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников



© Фото из открытых источников



© Фото из открытых источников





© Фото Kerim Bozkurt

Фото Yörük Işık и Kerim Bozkurt