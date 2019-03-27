Добавить статью
Фотофакты

Подводная лодка «Великий Новгород» вошла в Чёрное море

  •  © Фото из открытых источников

Сегодня дизель-электрическая подводная лодка Черноморского флота Б-268 «Великий Новгород» прошла пролив Босфор и вошла в Чёрное море. ДЭПЛ несла боевую службу в составе оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море с августа 2017 года!

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото Kerim Bozkurt

  •  © Фото Kerim Bozkurt

Фото Yörük Işık и Kerim Bozkurt

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

ВМФ, боевая служба, ДЭПЛ, 06363, «Великий Новгород», Черноморский флот
  • Нет аватара altman66
    27.03.1916:26:55

    Дальше надо ждать «Колпино». А как «Краснодар» после Средиземки? Пойдет на Балтику? Типа на ремонт.

    #1118231
    • A_SEVER A_SEVER
      27.03.1916:31:29

      А как «Краснодар» после Средиземки? Пойдет на Балтику?
      Ну, а куда ещё?

      #1118233
      • exhausted1987 exhausted1987
        27.03.1918:29:40

        Ну, а куда ещё?

        В Тартус?

        #1118259
        • A_SEVER A_SEVER
          27.03.1918:55:12

          В Тартус?
          В Тартус «Краснодар» конечно зайдёт, но при прохождении Черноморских проливов пунктом назначения ДЭПЛ был заявлен Санкт-Петербург.

          #1118264
          • exhausted1987 exhausted1987
            27.03.1919:42:58

            Тогда в Тартусе только одна лодка останется. Может, заявили СПБ чисто формально, из-за Монтрё?

            #1118274
            • A_SEVER A_SEVER
              27.03.1919:54:59

              Может, заявили СПБ чисто формально, из-за Монтрё?
              Россия старается соблюдать международное право, в т. ч. конвенцию Монтрё.

              Если заявлен Питер, значит лодка пойдёт в Питер, а потом вернётся обратно.

              Если бы можно было Тартус указать как место ремонта, то «Великий Новгород» и «Колпино» давно бы сменили другими лодками.

              #1118277
  • Нет аватара malikszh
    27.03.1916:45:09

    Моряки вахтовым методом служили?

    #1118235
    • A_SEVER A_SEVER
      27.03.1918:55:50

      Моряки вахтовым методом служили?
      Да, экипаж меняли.

      #1118265
  • Иван Кротов Иван Кротов
    27.03.1918:30:38

    Приятно видеть Андреевский флаг на фоне Софии.

    #1118260
    • Игорь Боровик Игорь Боровик
      27.03.1919:15:38

      Иван, это не София, а самая большая мечеть Стамбула «Голубая мечеть» на АЗИАТСКОМ берегу и видна из любого места города. А София на другом берегу почти напротив.

      #1118267
      • Алексей Алексеев Алексей Алексеев
        27.03.1919:39:01

        А вот мне любопытно крайне, что за хитрый комплекс антенн виден на высотке за «Голубой мечетью»?

        #1118273
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,