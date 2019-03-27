Подводная лодка «Великий Новгород» вошла в Чёрное море
Сегодня дизель-электрическая подводная лодка Черноморского флота Б-268 «Великий Новгород» прошла пролив Босфор и вошла в Чёрное море. ДЭПЛ несла боевую службу в составе оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море с августа 2017 года!
Фото Yörük Işık и Kerim Bozkurt
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