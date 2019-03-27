В Ростовской области на «Шахтинской керамике» завершена модернизация производства

Холдинг «Юнитайл» завершил основной этап модернизации производства в ООО «Шахтинская керамика» (Ростовская область), вложив 1,5 млрд рублей.

Модернизация предприятия была начата в 2015 году. За это время основные предприятия Холдинга были дооснащены машинами цифровой печати, уже установленные машины доукомплектованы модулями с дополнительными спецэффектами. Запущены новые линии окантовки, сортировки, глазурования. Приобретено оборудование последнего поколения для упаковки новых форматов и палеттоукладчики, способные упаковывать форматы практически любого размера. Модернизированы несколько печей и участки подачи пресс-порошка.

Также в феврале-марте этого года на «Шахтинской керамике» завершены два инвестпроекта по созданию производства лаппатированного керамогранита и внедрению технологии однократного обжига (монопороза). Их суммарная стоимость превысила 700 млн рублей.

Реализация проектов позволит расширить ассортимент продукции за счёт новых больших форматов, а также увеличить производственные мощности на 2 млн кв. метров в год (до 28 млн кв. метров керамической плитки и керамогранита в год).

Благодаря проведенной за несколько лет модернизации, была значительно расширена линейка выпускаемых форматов, выведены на рынок такие востребованные форматы, как 10×10, 20×20, 7,5×30, 10×20, 12,5×50, 15×60, 30×60, 60×60, 60×120, 20×120. Последние три формата будут выпускаться с эффектом лаппатирования, или «притёртости». Такой, полуполированный керамогранит сегодня становится все более популярным у потребителей во многом за счёт того, что благодаря технологии поверхностной шлифовки на выходе продукт приобретает эффектную поверхность с неоднородной фактурой. К тому же он почти не скользит, а значит гораздо безопаснее полированного аналога и имеет более широкую сферу применения — от внутренней до любой внешней отделки.