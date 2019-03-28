В Иркутской области вывели новую высокопродуктивную молочную породу коров «Сибирячка»

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По сообщению Сибирского отделения РАН в Иркутской области, новая порода имеет высокую молочную и мясную продуктивность, крепкую конституцию и приспособлена к сибирским климатическим условиям и кормам. На основании акта оценки хозяйственной полезности Минсельхоз РФ дал рекомендации по включению породы крупного рогатого скота «Сибирячка» в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.

Порода «Сибирячка» была селекционирована путем скрещивания быков голштинской породы с коровами черно-пестрой породы.

Их называют балеринами. Настолько красивы и статны бурёнки новой российской породы, которую вывели в Черемховском районе. Селекционеры трудились 40 лет.

Каждая из этих коров — особая ценность. А все вместе они — маточное стадо новой породы, впервые выведенной в Прибайкалье — «Сибирячка». У новых сибирячек модельная внешность и особая стать. Они прекрасно приспособлены к нашим климатическим условиям и кормам. Ну, а уж надои всем на зависть — до 40 кг молока в день.

15 поколений животных и 40 лет селекционной работы. История новой породы началась в середине 80-х. Тогда все хозяйства бывшего СССР получили задание заняться улучшением местного стада. Многие регионы быстро сошли с дистанции. «Сибирячка» появилась в сотрудничестве с красноярскими и омскими коллегами. Чуть больше месяца назад её признали официально и занесли в селекционный реестр России.

— Эта работа очень трудоёмкая, надо было подбирать животных. Эти животные не уступают импортному голштинскому скоту, но превосходят наших чёрно-пестрых коров, — говорит профессор ИрГАУ Дмитрий Адушинов.

Капризные «иностранки» в сибирских условиях всегда приживались плохо. Вспомнить хотя бы нашумевшую историю с завозом в Иркутскую область канадских коров. Новая порода взяла всё самое лучшее у американских молочных голштинов и местных чёрно-пёстрых буренок. Основную селекционную работу проводили на базе усольского «Железнодорожника» и фермах «Белореченского».

— От своих предков они унаследовали долголетие, сибирское здоровье. Они нам дают не только много молока, они здоровые, они рожают здоровое потомство, — говорит главный зоотехник хозяйства Снежана Маннибаева.

Сейчас в хозяйствах Прибайкалья уже более восьми тысяч новых «Сибирячек». Более того, задолго до официального признания молодняк начали закупать другие регионы страны.

— В основном мы обеспечиваем Бурятию, Читинскую область, Амурскую область, Приморский край. Каждый год вывозится по 600−700 голов молодняка, — говорит директор ИрНИИСХ Анатолий Кузнецов.

Иркутские «Сибирячки» уже поселились в Монголии, переговоры о закупке ведут китайские животноводы, сообщают «Вести-Иркутск».