Sollers модернизировал литье алюминиевых деталей двигателей УАЗов.

Расположенный в Заволжье Нижегородской области литейный завод «РосАЛит» сообщил о модернизации своей производственной линии — на предприятии внедрена новая технология изготовления алюминиевых деталей автомобильных двигателей (картеры и прочее). Основным потребителем «РосАЛита» является Заволжский моторный завод (ЗМЗ), агрегаты которого устанавливаются на УАЗы. Все три компании входят в состав холдинга Sollers.

В рамках модернизации на «РосАЛите» заработала технология замкнутого цикла, позволяющая выявлять бракованные изделия при помощи гидроиспытаний, а также доводить их до требований заказчика на месте.

На шести стендах гидравлических испытаний отливок детали тестируются на герметичность. Стенды позволяют перевести на полный 100-процентный контроль все отливки и проверить соответствие деталей стандартам качества.

Для устранения микропор на отливках «РосАЛит» запустил автоклав. В соседнем цехе в вакууме отливки пропитывают специальным смоляным раствором и нагревают в автоклаве.

Даже самые современные технологии литья и механической обработки алюминия допускают появление небольшой доли изделий с отклонением от норм. Образующиеся в ходе литья из алюминия микропоры появляются редко — не чаще одного-двух случаев на 1000 деталей, но могут при дальнейшей эксплуатации привести к отклонениям в обеспечении герметичности двигателя.

До сих пор для выявляения брака «РосАЛиту» приходилось везти алюминиевые отливки в Набережные Челны (720 км от Заволжья), на «КАМАЗ», поскольку у него есть гидростенды, а у «РосАЛита» их не было. Логистика, проведение испытаний занимали около двух недель. Кроме того, из-за расходов на перевозку повышалась себестоимость продукции.

Инвестиции в модернизацию производственной линии составили 50 млн рублей.

ПАО «СОЛЛЕРС» получит 51% в обновленном СП Ford SOLLERS, которое сосредоточится на производстве и продажах линейки легких коммерческих автомобилей Ford Transit. Ford Motor Company сохранит долю в уставном капитале СП в размере 49%.