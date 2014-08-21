Спущена на воду ДЭПЛ «Петропавловск-Камчатский»
Сегодня в Санкт-Петербурге на АО «Адмиралтейские верфи» спущена на воду дизель-электрическая подводная лодка Б-274 «Петропавловск-Камчатский» — седьмая ДЭПЛ проекта 06363 и первая из шести лодок этого проекта, предназначенных для Краснознамённого Тихоокеанского флота.
Серия:
Б-261 «Новороссийск»
Заводской № 01670 — заложена
Б-237 «Ростов-на-Дону»
Заводской № 01671 — заложена
Б-262 «Старый Оскол»
Заводской № 01672 — заложена
Б-265 «Краснодар»
Заводской № 01673 — заложена
Б-268 «Великий Новгород»
Заводской № 01674 — заложена
Б-271 «Колпино»
Заводской № 01675 — заложена
Б-274 «Петропавловск-Камчатский»
Заводской № 01614 — заложена
Б-603 «Волхов»
Заводской № 01615 — заложена 28.07.17
Технические характеристики:
Водоизмещение (надводное): 2350 тонн
Водоизмещение (подводное): 3100 тонн
Главные размерения: длина — 73.8 м, ширина — 9.9 м, осадка — 6.6 м
Скорость (надводная): 17 узлов
Скорость (подводная): 20 узлов
Рабочая глубина погружения: 240 метров
Предельная глубина погружения: 350 метров
Вооружение: 6 533-мм ТА, боекомплект 18 ракет и торпед
Автономность плавания: 45 суток
Экипаж: 57 человек
Проект ДЭПЛ разработан ОАО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин».
Фото Александра Демьянчука с сайта rg.ru
Внимание! Этот пост будет дополнен фото!
28.03.1910:24:20
28.03.1910:40:14
28.03.1910:46:15
28.03.1911:25:26
28.03.1911:33:35
28.03.1911:48:09
28.03.1911:49:45
28.03.1911:55:28
28.03.1912:31:49
28.03.1912:41:25
28.03.1911:43:06
28.03.1911:45:30
28.03.1912:01:11