Спущена на воду ДЭПЛ «Петропавловск-Камчатский»

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Сегодня в Санкт-Петербурге на АО «Адмиралтейские верфи» спущена на воду дизель-электрическая подводная лодка Б-274 «Петропавловск-Камчатский» — седьмая ДЭПЛ проекта 06363 и первая из шести лодок этого проекта, предназначенных для Краснознамённого Тихоокеанского флота.





© Фото из открытых источников

Серия:

Б-261 «Новороссийск»

Заводской № 01670 — заложена 20.08.10 — спущена 28.11.13 — передана 21.08.14

Б-237 «Ростов-на-Дону»

Заводской № 01671 — заложена 21.11.11 — спущена 26.06.14 — передана 26.11.14

Б-262 «Старый Оскол»

Заводской № 01672 — заложена 17.08.12 — спущена 28.08.14 — передана 25.06.15

Б-265 «Краснодар»

Заводской № 01673 — заложена 20.02.14 — спущена 25.04.15 — передана 05.11.15

Б-268 «Великий Новгород»

Заводской № 01674 — заложена 30.10.14 — спущена 18.03.16 — передана 26.10.16

Б-271 «Колпино»

Заводской № 01675 — заложена 30.10.14 — спущена 31.05.16 — передана 24.11.16

Б-274 «Петропавловск-Камчатский»

Заводской № 01614 — заложена 28.07.17 — спущена 28.03.19

Б-603 «Волхов»

Заводской № 01615 — заложена 28.07.17

Технические характеристики:

Водоизмещение (надводное): 2350 тонн

Водоизмещение (подводное): 3100 тонн

Главные размерения: длина — 73.8 м, ширина — 9.9 м, осадка — 6.6 м

Скорость (надводная): 17 узлов

Скорость (подводная): 20 узлов

Рабочая глубина погружения: 240 метров

Предельная глубина погружения: 350 метров

Вооружение: 6 533-мм ТА, боекомплект 18 ракет и торпед

Автономность плавания: 45 суток

Экипаж: 57 человек

Проект ДЭПЛ разработан ОАО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин».

Фото Александра Демьянчука с сайта rg.ru

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