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Судостроение и судоходство

Спущена на воду ДЭПЛ «Петропавловск-Камчатский»

  •  © Фото из открытых источников

Сегодня в Санкт-Петербурге на АО «Адмиралтейские верфи» спущена на воду дизель-электрическая подводная лодка Б-274 «Петропавловск-Камчатский» — седьмая ДЭПЛ проекта 06363 и первая из шести лодок этого проекта, предназначенных для Краснознамённого Тихоокеанского флота.

  •  © Фото из открытых источников

Серия:

Б-261 «Новороссийск»

Заводской № 01670 — заложена 20.08.10 — спущена 28.11.13 — передана 21.08.14

Б-237 «Ростов-на-Дону»

Заводской № 01671 — заложена 21.11.11 — спущена 26.06.14 — передана 26.11.14

Б-262 «Старый Оскол»

Заводской № 01672 — заложена 17.08.12 — спущена 28.08.14 — передана 25.06.15

Б-265 «Краснодар»

Заводской № 01673 — заложена 20.02.14 — спущена 25.04.15 — передана 05.11.15

Б-268 «Великий Новгород»

Заводской № 01674 — заложена 30.10.14 — спущена 18.03.16 — передана 26.10.16

Б-271 «Колпино»

Заводской № 01675 — заложена 30.10.14 — спущена 31.05.16 — передана 24.11.16

Б-274 «Петропавловск-Камчатский»

Заводской № 01614 — заложена 28.07.17 — спущена 28.03.19

Б-603 «Волхов»

Заводской № 01615 — заложена 28.07.17

Технические характеристики:

Водоизмещение (надводное): 2350 тонн

Водоизмещение (подводное): 3100 тонн

Главные размерения: длина — 73.8 м, ширина — 9.9 м, осадка — 6.6 м

Скорость (надводная): 17 узлов

Скорость (подводная): 20 узлов

Рабочая глубина погружения: 240 метров

Предельная глубина погружения: 350 метров

Вооружение: 6 533-мм ТА, боекомплект 18 ракет и торпед

Автономность плавания: 45 суток

Экипаж: 57 человек

Проект ДЭПЛ разработан ОАО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин».

Фото Александра Демьянчука с сайта rg.ru

Внимание! Этот пост будет дополнен фото!

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Санкт-Петербург, Адмиралтейские верфи, ДЭПЛ, 06363, «Петропавловск-Камчатский»
  • Нет аватара altman66
    28.03.1910:40:14

    Троекратное ура!!!     Ждем закладки второй пары лодок!

    Отредактировано: altman66~10:40 28.03.19
    #1118386
  • Максим Алпеев
    28.03.1910:46:15

    •  © i66.tinypic.com

    •  © i66.tinypic.com

    •  © i67.tinypic.com

    Отредактировано: Максим Алпеев~10:49 28.03.19
    #1118389
  • Нет аватара VMichael
    28.03.1911:25:26

    Винты уже не прячут.

    #1118394
    • Katamaran Katamaran
      28.03.1911:33:35

      Давно не прячут.

      #1118396
    • A_SEVER A_SEVER
      28.03.1911:48:09

      Винты уже не прячут
      Смысл прятать винт, поставив на экспорт 39 лодок этого семейства?

      #1118406
      • Нет аватара VMichael
        28.03.1911:49:45

        Ну, может у каждого экземпляра индивидуальный уникальный винт.

        #1118407
        • A_SEVER A_SEVER
          28.03.1911:55:28

          у каждого экземпляра индивидуальный уникальный винт
          До этого наши инженеры ещё не додумались.    

          #1118408
          • Nack Nack
            28.03.1912:31:49

            А кроме «АЛРОСА» водомет еще у кого-то установлен?

            Отредактировано: Nack~12:34 28.03.19
            #1118420
  • Нет аватара WohaAhow
    28.03.1911:43:06

    Сроки строительства серии ушли вправо. С первоначального 2022 года на 2025.

    #1118401
  • lexat7 lexat7
    28.03.1911:45:30

    АВ как всегда молодцы!    

    Ждем сдачи и новых закладок!

    #1118405
    • A_SEVER A_SEVER
      28.03.1912:01:11

      АВ как всегда молодцы!
      Адмиралтейские верфи могли бы строить ДЭПЛ для ТОФ гораздо быстрее (мощности есть), но финансовые возможности нашего МО это не позволяют, да и заказов на ДЭПЛ пока нет, поэтому строительство серии сознательно растянуто.

      #1118409
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