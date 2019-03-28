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Летчики палубной авиации СФ отрабатывают над акваторией Баренцева моря приемы воздушного боя

Летчики корабельного истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО Северного флота приступили к отработке элементов воздушного боя и перехвата скоростных целей над акваторией Баренцева моря.

  •  © pp.userapi.com

В ходе выполнения полетов на палубных истребителях МиГ-29КУБ и МиГ-29К экипажи отрабатывают тактические приемы воздушного боя с применением наступательных и оборонительных боевых приемов, предназначенных для перехвата и поражения высокоманевренных пилотируемых и беспилотных средств, выхода из-под атак истребителей и захвата инициативы в бою.

  •  © pp.userapi.com

Кроме отработки приемов ведения воздушного боя летчики-истребители продолжают совершенствовать навигационную подготовку и технику пилотирования палубных истребителей с выполнением фигур сложного и высшего пилотажа во всем диапазоне высот, скоростей и перегрузок. А также выполнят полеты на групповую слетанность в боевых порядках авиагрупп.

  •  © pp.userapi.com

Выполнению полётов корабельных истребителей МиГ-29КУБ и МиГ-29К предшествовала тщательная подготовка инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач летной подготовки, а также тщательная подготовка взлётно-посадочной полосы.

  •  © pp.userapi.com

  •  © pp.userapi.com

  •  © pp.userapi.com

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https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12223151@egNews

МиГ-29К, ВВС, ВМФ
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