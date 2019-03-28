Летчики палубной авиации СФ отрабатывают над акваторией Баренцева моря приемы воздушного боя
Летчики корабельного истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО Северного флота приступили к отработке элементов воздушного боя и перехвата скоростных целей над акваторией Баренцева моря.
В ходе выполнения полетов на палубных истребителях МиГ-29КУБ и МиГ-29К экипажи отрабатывают тактические приемы воздушного боя с применением наступательных и оборонительных боевых приемов, предназначенных для перехвата и поражения высокоманевренных пилотируемых и беспилотных средств, выхода из-под атак истребителей и захвата инициативы в бою.
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28.03.1921:51:40