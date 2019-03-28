К Mir Pay подключились еще шесть банков



Mir Pay - оплата смартфоном

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К сервису бесконтактной оплаты Национальной системы платежных карт (НСПК) Mir Pay подключились еще шесть банков — Альфа-Банк, Почта Банк, банк «Уралсиб», «Ак Барс», Алмазэргиэнбанк и Азиатско-Тихоокеанский Банк. Об этом сообщается в пресс-релизе организации. Приложение Mir Pay можно установить на любой поддерживающий NFC смартфон на Android, начиная с версии 6.0. Оно уже доступно для скачивания в Google PlayMarket. На данный момент уже 14 банков подключены к этому удобному сервису оплаты смартфоном.

Расплачиваться с помощью Mir Pay можно в любом терминале, в котором принимают бесконтактные карты «Мир». Чтобы оплатить покупку, нужно разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу, заходить в приложение Mir Pay для этого необязательно.

Mir Pay был запущен платежной системой «Мир» 4 марта 2019 года.

Также приложением могут воспользоваться клиенты Россельхозбанка, РНКБ, банка «Центр-инвест», СМП Банка, банка «Россия», УБРиР, Московского Кредитного Банка и Промсвязьбанка.

В настоящее время банки завершают подготовку своих устройств для приема бесконтактного «Мира», во втором полугодии 2019 года воспользоваться MirPay можно будет в любом POS-терминале с функцией приема бесконтактной оплаты.

Защита платежных операций в MirPay обеспечивается в соответствии со всеми международными стандартами безопасности. Реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и не раскрываются при совершении платежей.

«Мы уверены, что благодаря запуску MirPay держатели российских платежных карт тоже оценят скорость и удобство нашей собственной, национальной реализации платежей с помощью смартфона», — прокомментировал генеральный директор НСПК Владимир Комлев.

Зарегистрировать в MirPay для оплаты со смартфона можно любую карту «Мир», предварительно скачав приложение MirPay, которое уже доступно в Play Market.