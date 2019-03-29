На Северной верфи заложили ярусолов «Гандвик-3»

29 марта на Северной верфи в Санкт-Петербурге прошла церемония закладки третьего по счёту ярусолова-процессора проекта МТ1112XL.

Судно, получившее имя «Гандвик-3», строится по заказу Рыболовецкой компании «Вирма» (входит в ГК «Карельский рыболовный флот»). Сдача заказчику судна «Гандвик-3» запланирована на третий квартал 2021 года. Ярусолов должен вести промысел трески и пикши в северных районах Атлантического океана, Баренцевом и Норвежском морях.

Всего Северная верфь по проекту МТ1112XL строит четыре ярусолова-процессора для рыбодобывающих компаний (три — для РК «Вирма» и один — для ООО «Глобус»). Кроме того, завод заключил контракты на строительство десяти траулеров-процессоров для Группы Норебо. Корпуса двух траулеров, «Капитан Соколов» и «Капитан Геллер», формируются в эллинге предприятия.

На двух первых судах, строящихся для компании «Вирма», — ярусоловах «Гандвик-1» и «Гандвик-2» — продолжается формирование корпусов, прокладываются трубопроводы в междудонных отсеках. На следующем этапе корабелы приступят к установке фундаментов и насыщению помещений элементами судовых систем/

Спуски на воду двух первых ярусоловов ожидаются в четвёртом квартале 2019 года и первом квартале 2020 года соответственно.

Ярусолов-процессор проекта MT1112XL

Длина — 58,6 м Ширина — 13 м Валовая вместимость — 2 200 т Скорость макс. — 13 уз Экипаж — 30 чел. Автономность плавания — 45 дней Ледовый класс — ICE-3 Проектная мощность добычи — 25 т/сут.