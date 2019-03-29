Под Саратовом заступила на боевое дежурство новая РЛС

Радиолокационная станция «Небо-У» заступила на дежурство под Саратовом. Она позволила ужесточить контроль воздушного пространства в зоне ответственности местных зенитно-ракетных частей и увеличить радиус обнаружения целей. Сообщила 28 марта пресс-служба Центрального военного округа.

С помощью этой РЛС военные теперь могут оперативно засекать, снимать координаты и сопровождать цели в небе на высоте до 80 километров и дальности до 600 км. Цель, которую они могут сопровождать, может двигаться со скоростью до 8 Махов. Станция в состоянии сопровождать до 200 целей — от самолётов и беспилотников до крылатых и управляемых ракет. Она даже позволяет дистанционно определять их государственную принадлежность и осуществлять пеленгацию постановщиков активных помех.

РЛС «Небо-У» — самая совершенная станция в своём классе в мире.

Радиолокационная станция «Небо-У» предназначена для автоматического обнаружения, измерения координат и сопровождения широкого класса современных воздушных целей (самолетов стратегической и тактической авиации, авиационных ракет типа «Асалм»), малоразмерных (боевые блоки гиперзвуковых крылатых ракет) и малозаметных целей, выполненных по технологии «стелс», при работе как в составе современных АСУ, так и автономно.

Обеспечивает распознавание классов целей, определение государственной принадлежности воздушных объектов, пеленгацию постановщиков активных шумовых помех. При сопряжении с вторичным радиолокатором РЛС может использоваться в качестве трассового локатора для управления воздушным движением.

В станции применена крестообразная фазированная антенная решётка, горизонтальная часть которой является антенной дальномера, а вертикальная — антенной высотомера. Обзор в горизонтальной плоскости производится за счёт механического вращения антенной системы, в вертикальной плоскости — за счёт внутриимпульсного сканирования высотомерным лучом по целеуказанию дальномера.

Съём и выдана информации внешним потребителям осуществляются автоматически. За счёт высокой степени автоматизации боевой работы и использования адаптивных алгоритмов работа оператора предельно упрощена и сводится, в основном, к контролю правильности функционирования и разрешению возможных конфликтных ситуаций.

В состав РЛС входят:

*- антенно-мачтовое устройство на трёх полуприцепах;

*- аппаратная кабина;

*-дизельная электростанция.

Кроме того, имеется выносное устройство (ВУ) на отдельной транспортной единице, позволяющее управлять РЛС с расстояния до 1000 м.

В высотомере реализована цифровая антенная решётка с принципиально новым способом пространственно-временной обработки сигналов, позволившим решить проблемные вопросы радиолокации: намерение высоты под малыми (по сравнению с шириной луча) углами места и ослабление влияния рельефа на точность измерения высоты.

Эффективная система жизнеобеспечения, наличие систем имитации, тренажа и поддержки оператора в конфликтных ситуациях, высокая степень автоматизации съёма координат, документирования, выдачи информации внешним потребителям и технического обслуживания облегчают работу персонала в процессе эксплуатации.





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Эта радиолокационная станция, поставленная сегодня на боевое дежурство, одна из новых РЛС, которые ежегодно пополняются несколькими объектами. Что позволило создать над территорией России сплошное радиолокационное поле, в котором не останется незамеченным ни один нарушитель.

Прежде всего речь идёт о радиолокационных станциях Национальной системы предупреждения о ракетном нападении семейства «Воронеж». Они расположены в разных уголках страны, работают в метровом и дециметровом диапазонах и позволяют отслеживать старты ракет практически по всему земному шару.

Немногим более года назад на боевое дежурство заступили стразу 3 подобные РЛС — в Орске, Барнауле и Енисейске. Они обеспечивают сплошной радиолокационный контроль воздушного пространства от юго-запада России до Тихого океана. Например, РЛС в Енисейске отслеживает все запуски баллистических ракет и траекторию полёта космических объектов размером с теннисный мяч на громадной территории между Гренландией и Японией. Она способна обнаружить и сопроводить до 500 таких целей с расстояния до 6 000 километров.

Кроме того, расчёты «Воронежа» уже несколько лет дежурят под Калининградом и Питером, в Краснодарском крае и Иркутской области. Аналогичную станцию хотят построить в Крыму — вместе с РЛС под Армавиром она прикроет южное ракетоопасное направление.

По заказу Минобороны строятся и новейшие загоризонтные РЛС «Контейнер», предназначенные для обнаружения различных воздушных целей на расстоянии более 3 000 километров. А в Арктике установили трассовые радиолокационные комплексы «Сопка-2». С их помощью специалисты управляют воздушным движением и контролируют полёты гражданских и военных самолётов. Каждая станция имеет круговой обзор, «видит» цели за 450 километров, даже если те летят на высоте 35 км, и точно выдает их координаты за 10 километров от точки слежения. Что очень важно, в группе летящих объектов станция может распознать тип каждого из них. То есть в случае нарушения границы подскажет зенитчикам, какую цель необходимо сбить в первую очередь.