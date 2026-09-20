Спутниковая связь БЮРО 1440 обеспечила доступ к электронному голосованию в Заполярье
Одна из ключевых задач спутниковой связи БЮРО 1440 на базе собственной низкоорбитальной группировки — обеспечить доступ к современным цифровым услугам независимо от географии, в том числе в самых удалённых районах страны. Важная часть подготовки к запуску сервиса — проверка его возможностей в реальных сценариях использования.
19 сентября 2026 года жители заполярного поселка Нельмин-Нос (Ненецкий автономный округ) смогли принять участие в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Госдумы благодаря спутниковой связи БЮРО 1440.
Установленный в посёлке терминал БЮРО 1440 стал коллективной точкой доступа к надёжному высокоскоростному интернету — цифровым мостом с «Большой землёй».
Место для проведения испытаний было выбрано неслучайно. Возможности наземных сетей мобильной связи и геостационарных спутниковых систем здесь ограничены. Поэтому Арктика — один из наиболее показательных регионов для проверки возможностей низкоорбитальной спутниковой связи БЮРО 1440.
Именно в таких условиях особенно заметны преимущества сервиса БЮРО 1440: установка терминала, подключение к спутниковой сети и получение доступа к системе дистанционного голосования заняли считаные минуты.
Впереди — новые испытания, новая география и новые сценарии использования. Шаг за шагом мы приближаем запуск сервиса, который обеспечит современную связь и доступ к цифровым услугам там, где возможности наземной инфраструктуры ограничены или отсутствуют.
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