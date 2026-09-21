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Ivan_82 Транспорт, спецтехника и логистика

В Москве запустили уже пятый беспилотный трамвай⁠ «Львенок-Москва»

Первый в мире беспилотный трамвай с пассажирами запустили в Москве 3 сентября 2025 года. Сейчас курсируют уже пять беспилотных трамваев, часть из которых работает в режиме лабораторий.

Трамваи не нарушают скоростной режим, самостоятельно останавливаются, открывают и закрывают двери, четко следуют сигналам светофоров, пропускают пешеходов, переключают стрелки и точно придерживаются графика. Согласно Стратегии развития городского транспорта, новые технологии позволят свести к минимуму отклонения от расписания и в целом увеличить скорость движения этого вида транспорта.

С момента запуска беспилотные трамваи проехали более 56 тыс. км, а пассажиры совершили на них более 150 тыс. поездок. Пассажиры отмечают, что беспилотные трамваи движутся так же плавно и безопасно, как и обычные. Единственное отличие — это надпись на борту.

До конца 2026 года на улицах Москвы появятся еще 10 единиц этого вида транспорта, к 2030 году беспилотными станут две трети трамваев, а к 2035 году — около 90%.

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Источник: www.mos.ru

Комментарии 1

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  • Badassgoliath Badassgoliath21.09.26 20:22:57
    Пассажиры отмечают, что беспилотные трамваи движутся так же плавно и безопасно, как и обычные.


    Большая часть (подавляющая) опасных ситуаций на дорогах создаётся людьми, а не техникой. Так что безопасность не просто такая же, а более высокая.

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