В Железногорске освоили выпуск износостойких цельнолитых шин

Собственная рецептура и льготное финансирование помогли наладить выпуск более износостойких цельнолитых шин, которые уже применяют горнодобывающие и сельскохозяйственные предприятия.

Бескамерные шины для спецтехники и продукция для горнорудной отрасли — теперь это делают в Железногорске. Там заработал завод резинотехнических изделий.

Мощности предприятия рассчитаны на 2,5 тыс. тонн резиновой смеси и столько же крошки в год. В проект вложили почти 500 млн рублей и создали 50 рабочих мест.

Часть средств пришла через Федеральный фонд развития промышленности: льготное финансирование на 102 млн рублей позволило организовать выпуск цельнолитых шин для спецтехники. На этом участке смогут производить 12 тыс. единиц в год, уточнили в Минпромторге.

Шины делают по собственной рецептуре смесей. Они более износостойкие, чем пневматические аналоги, которые быстро выходят из строя. Продукцию уже берут Михайловский ГОК и сельхозпредприятия. Завод стал резидентом особой экономической зоны «Третий полюс».