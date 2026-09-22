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Е. Середа Новые заводы и цеха

В Железногорске освоили выпуск износостойких цельнолитых шин

Собственная рецептура и льготное финансирование помогли наладить выпуск более износостойких цельнолитых шин, которые уже применяют горнодобывающие и сельскохозяйственные предприятия.
фото: пресс-служба Минпромторга

Бескамерные шины для спецтехники и продукция для горнорудной отрасли — теперь это делают в Железногорске. Там заработал завод резинотехнических изделий.

Мощности предприятия рассчитаны на 2,5 тыс. тонн резиновой смеси и столько же крошки в год. В проект вложили почти 500 млн рублей и создали 50 рабочих мест.

Часть средств пришла через Федеральный фонд развития промышленности: льготное финансирование на 102 млн рублей позволило организовать выпуск цельнолитых шин для спецтехники. На этом участке смогут производить 12 тыс. единиц в год, уточнили в Минпромторге.

Шины делают по собственной рецептуре смесей. Они более износостойкие, чем пневматические аналоги, которые быстро выходят из строя. Продукцию уже берут Михайловский ГОК и сельхозпредприятия. Завод стал резидентом особой экономической зоны «Третий полюс».

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Источник: minpromtorg.gov.ru

Комментарии 1

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  • Нет аватара DimaY22.09.26 16:53:50

    В России два Железногорска, желательно в новости уточнять, что речь идет о Курской области, а не о Красноярском крае.

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