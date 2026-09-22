В Железногорске освоили выпуск износостойких цельнолитых шин
Бескамерные шины для спецтехники и продукция для горнорудной отрасли — теперь это делают в Железногорске. Там заработал завод резинотехнических изделий.
Мощности предприятия рассчитаны на 2,5 тыс. тонн резиновой смеси и столько же крошки в год. В проект вложили почти 500 млн рублей и создали 50 рабочих мест.
Часть средств пришла через Федеральный фонд развития промышленности: льготное финансирование на 102 млн рублей позволило организовать выпуск цельнолитых шин для спецтехники. На этом участке смогут производить 12 тыс. единиц в год, уточнили в Минпромторге.
Шины делают по собственной рецептуре смесей. Они более износостойкие, чем пневматические аналоги, которые быстро выходят из строя. Продукцию уже берут Михайловский ГОК и сельхозпредприятия. Завод стал резидентом особой экономической зоны «Третий полюс».
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