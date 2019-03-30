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Энергетика и ТЭК

«Газпром» и «Русгаздобыча» приступили к реализации мегапроекта на Балтике

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«Газпром» и «Русгаздобыча» решили строить гигантский комплекс по переработке этансодержащего газа и по производству сжиженного природного газа (СПГ) в районе города Усть-Луга в Ленинградской области. Инвестиции в проект изначально оцениваются в более 700 миллиардов рублей. Таким образом, стороны перешли к стадии реализации проекта. Дан старт реализации масштабного проекта, аналогов которому в России просто нет. Об этом официально 29 марта объявил «Газпром».

Реализация этого масштабного проекта имеет большое значение для социально-экономического развития России. На пике строительства комплекса будет задействовано свыше 25 000 специалистов, на этапе эксплуатации планируется создать более 5 000 постоянных рабочих мест.

"Газпром" начал очередной мегапроект, который займёт достойное место рядом с системой трубопроводов Бованенково—Ухта, «Силой Сибири» и Амурским ГПЗ. Компания построит в Усть-Луге комплекс по переработке «жирного» этансодержащего газа из традиционного региона добычи в Западной Сибири.

Комплекс предусматривает сооружение мощностей по ежегодной переработке 45 млрд куб. м газа, производству и отгрузке 13 млн тонн СПГ, до 4 млн тонн этана и более 2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ). Запуск предприятия позволит нарастить российский экспорт СПГ, а также СУГ (на 30-40%). Сырьём для предприятия станет этансодержащий природный газ, добываемый «Газпромом» из ачимовских и валанжинских залежей месторождений Надым-Пур-Тазовского региона (ЯНАО). Оставшийся после переработки природный газ (около 20 млрд куб. м) будет направляться в газотранспортную систему «Газпрома», то есть в случае Усть-Луги в газопровод «Северный поток-2».

Партнёром «Газпрома» по проекту, согласно сообщению компании, станет «Русгаздобыча». Доли партнёров в проекте не называются, как и объём финансирования со стороны «Русгаздобычи», а также роль Shell в этой новой конфигурации (понятно же: санкции, изоляции … всякие — прим.). Полученный на заводе этан будет перерабатываться на газохимическом комплексе — отдельном проекте «Русгаздобычи», рассчитанном на мощность 3 млн тонн полимеров (вероятнее всего, полиэтилена).

1-я очередь проекта должна быть запущена во второй половине 2023 года, 2-я — до конца 2024 года.

Выбранная техническая конфигурация проекта позволит максимизировать экономический эффект для его участников. В первую очередь за счет интеграции производственных мощностей на единой площадке, оптимизации промышленной и логистической инфраструктуры комплекса, использования общего морского отгрузочного терминала.

В сжатые сроки в России будет построено самое мощное предприятие по переработке и сжижению газа. С учётом технологически связанного газохимического предприятия речь идёт о создании крупного современного промышленного кластера на Северо-Западе России. Принятое сегодня решение — это практическая реализация новой экономической модели комплексной монетизации улеводородных запасов. Объединение в формате единой площадки производства СПГ и этана существенно улучшает экономику и удельные показатели проекта, позволяет значительно снизить ресурсные и ценовые риски.

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https://rg.ru/2019/03/29/reg-szfo/gazprom-reshil-stroit-spg-zavod-na-baltike-s-rusgazdobychej.html

Газпром, Русгаздобыча, СПГ, СУГ, мегапроект, Усть-Луга
  • Михаил Шевяков Михаил Шевяков
    30.03.1923:49:03

    Магистральный газопровод «Сила Сибири» обойдётся «Газпрому» в €19 млрд (1,3 трлн руб. по текущему курсу) — по словам премьера Дмитрия Медведева 26 марта.

    Строительство газопровода «Северный поток — 2» обойдётся в 8 — 9 млрд евро.

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    Амурский ГПЗ оценивался (в 2015 году) в 670 млрд руб. без НДС (около 800 млрд руб. с НДС).

    По объёму вложений новый Балтийский комплекс в Усть-Луге по переработке и сжижению газа изначально — более 700 млрд руб.(около $11 млрд.).

    Отредактировано: Михаил Шевяков~01:04 31.03.19
    #1119127
  • Александр Скориков
    30.03.1923:49:21

    Классно, в Усть-Луге создается будущее России. Гигантский промышленный кластер со своим аэропортом, портом, крупнейшей сортировочной, логистическим центром!

    #1119128
  • Нет аватара alex_uns
    31.03.1901:04:06

    Сегодня день просто шикарных новостей однако!

    А еще в июне стартуют строительные работы на будущем терминале Новатека в Усть-Луге.

    #1119131
    • Нет аватара drilling rig krilovka
      31.03.1903:38:15

      Данный комплекс будет очень серьёзным ударом по поставкам СПГ из США. Поэтому не сомневаюсь, что введут санкции против Газпрома и его европейских клиентов, может не сразу, а после запуска комплекса в строй.

      #1119142
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