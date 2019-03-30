«Газпром» и «Русгаздобыча» приступили к реализации мегапроекта на Балтике

«Газпром» и «Русгаздобыча» решили строить гигантский комплекс по переработке этансодержащего газа и по производству сжиженного природного газа (СПГ) в районе города Усть-Луга в Ленинградской области. Инвестиции в проект изначально оцениваются в более 700 миллиардов рублей. Таким образом, стороны перешли к стадии реализации проекта. Дан старт реализации масштабного проекта, аналогов которому в России просто нет. Об этом официально 29 марта объявил «Газпром».

Реализация этого масштабного проекта имеет большое значение для социально-экономического развития России. На пике строительства комплекса будет задействовано свыше 25 000 специалистов, на этапе эксплуатации планируется создать более 5 000 постоянных рабочих мест.

"Газпром" начал очередной мегапроект, который займёт достойное место рядом с системой трубопроводов Бованенково—Ухта, «Силой Сибири» и Амурским ГПЗ. Компания построит в Усть-Луге комплекс по переработке «жирного» этансодержащего газа из традиционного региона добычи в Западной Сибири.

Комплекс предусматривает сооружение мощностей по ежегодной переработке 45 млрд куб. м газа, производству и отгрузке 13 млн тонн СПГ, до 4 млн тонн этана и более 2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ). Запуск предприятия позволит нарастить российский экспорт СПГ, а также СУГ (на 30-40%). Сырьём для предприятия станет этансодержащий природный газ, добываемый «Газпромом» из ачимовских и валанжинских залежей месторождений Надым-Пур-Тазовского региона (ЯНАО). Оставшийся после переработки природный газ (около 20 млрд куб. м) будет направляться в газотранспортную систему «Газпрома», то есть в случае Усть-Луги в газопровод «Северный поток-2».

Партнёром «Газпрома» по проекту, согласно сообщению компании, станет «Русгаздобыча». Доли партнёров в проекте не называются, как и объём финансирования со стороны «Русгаздобычи», а также роль Shell в этой новой конфигурации (понятно же: санкции, изоляции … всякие — прим.). Полученный на заводе этан будет перерабатываться на газохимическом комплексе — отдельном проекте «Русгаздобычи», рассчитанном на мощность 3 млн тонн полимеров (вероятнее всего, полиэтилена).

1-я очередь проекта должна быть запущена во второй половине 2023 года, 2-я — до конца 2024 года.

Выбранная техническая конфигурация проекта позволит максимизировать экономический эффект для его участников. В первую очередь за счет интеграции производственных мощностей на единой площадке, оптимизации промышленной и логистической инфраструктуры комплекса, использования общего морского отгрузочного терминала.

В сжатые сроки в России будет построено самое мощное предприятие по переработке и сжижению газа. С учётом технологически связанного газохимического предприятия речь идёт о создании крупного современного промышленного кластера на Северо-Западе России. Принятое сегодня решение — это практическая реализация новой экономической модели комплексной монетизации улеводородных запасов. Объединение в формате единой площадки производства СПГ и этана существенно улучшает экономику и удельные показатели проекта, позволяет значительно снизить ресурсные и ценовые риски.