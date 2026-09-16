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Roman Wyrzykowski Космонавтика

Поставки чистого гелия для ракеты «Амур»

© aex.ru

Tакой гелий, как производит «Газпром», не выпускают нигде в мире, компания отрабатывает с «Роскосмосом» поставки такого же чистого СПГ для заправки метановой многоразовой ракеты «Амур», заявил зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов.

«Мы производим гелий, класс чистоты у него составляет самый высокий — 99,9999. Такого гелия, я хочу сказать, в мире не производят, это наше ноу-хау, наш отечественный продукт», — сказал Маркелов в ходе пленарной сессии Международного промышленно-энергетического форума TNF.

Он уточнил, что производить такой гелий позволяют технологии Амурского завода, которых ни у кого больше нет.

По его словам, рядом с предприятием находится космодром, который нуждается в гелии.

Кроме того, отметил он, «Газпром» с «Роскосмосом» сейчас отрабатывает производство СПГ такой же высокой чистоты для заправки метановой ракеты «Амур».

«Вот такая синергия на сегодняшний день позволяет создать другой абсолютно новый продукт, новую ракету, в которой мы так нуждаемся», — заключил Маркелов.

Ранее сообщалось, что первый демонстратор российской многоразовой ракеты будет показан к 2028 году, а ее летные испытания начнутся в 2031 году. Метановая многоразовая ракета «Амур-СПГ» будет летать с космодрома Восточный, стартовая инфраструктура для нее уже проектируется.

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Источник: www.aex.ru

Комментарии 3

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  • Badassgoliath Badassgoliath17.09.26 10:41:35

    Судя по заметке, гелий не для ракеты. Для ракеты сверхчистый метан. Гелий тоже примечателен высокой чистотой, но он, судя по заметке, где-то на космодроме требуется, а не в ракете.

    #1321371
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski17.09.26 13:56:30

      Гелий служит для охлаждения и даже если не применяется непосредственно в самой ракете, но будет нужен при ее запуске.

      #1321393
      • Clausson Clausson17.09.26 14:30:02

        Не совсем так. Гелий в самой ракете Амур используется очень активно и многогранно.
        1. Продувка всей системы от остатков газов, влаги, пыли или чего-то еще.
        2. Гелий сверхтекучий и во время продувки могут вскрываться любые течи даже наноскопические.
        3. Гелий служит наддувом для топливных баков создавая падушку давления над топливом (метаном) в помощь насосам.
        4. Гидравлика управления двигателями тоже работает на гелии!
        Отсюда требования к его сверчистоте. Ибо любые примеси в гелии будут быстро реагировать с метаном создавая твердые соли, а это быстрый путь к катастрофе.

        Отредактировано: Clausson~14:33 17.09.26
        #1321404