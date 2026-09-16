Поставки чистого гелия для ракеты «Амур»

Tакой гелий, как производит «Газпром », не выпускают нигде в мире, компания отрабатывает с «Роскосмосом » поставки такого же чистого СПГ для заправки метановой многоразовой ракеты «Амур», заявил зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов .

«Мы производим гелий, класс чистоты у него составляет самый высокий — 99,9999. Такого гелия, я хочу сказать, в мире не производят, это наше ноу-хау, наш отечественный продукт», — сказал Маркелов в ходе пленарной сессии Международного промышленно-энергетического форума TNF.

Он уточнил, что производить такой гелий позволяют технологии Амурского завода, которых ни у кого больше нет.

По его словам, рядом с предприятием находится космодром, который нуждается в гелии.

Кроме того, отметил он, «Газпром» с «Роскосмосом» сейчас отрабатывает производство СПГ такой же высокой чистоты для заправки метановой ракеты «Амур».

«Вот такая синергия на сегодняшний день позволяет создать другой абсолютно новый продукт, новую ракету, в которой мы так нуждаемся», — заключил Маркелов.

Ранее сообщалось, что первый демонстратор российской многоразовой ракеты будет показан к 2028 году, а ее летные испытания начнутся в 2031 году. Метановая многоразовая ракета «Амур-СПГ » будет летать с космодрома Восточный, стартовая инфраструктура для нее уже проектируется.