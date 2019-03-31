Обзор малых поставок новых трамваев в города страны в 2018 году

В Санкт-Петербурге поставлено 16 новых трамваев «Витязь-М».

Вагоны «Витязь-М» имеют полностью низкий пол, просторный комфортабельный салон, широкие двери. Инновационные системы информирования пассажиров включают в себя медиакомплекс, транслирующий видеоконтент, раздающий Wi-Fi-сигнал, а также сопряжённый с системой информирования по линии ГО и ЧС. Системы электронного контроля оплаты проезда позволяют рассчитываться за поездку банковскими картами, а также с помощью мобильных устройств, которые пассажиры смогут заряжать прямо в пути. Предусмотрены системы видеорегистрации и подсчёта пассажиропотока.

Также новые трамваи оборудованы системой информирования и ориентирования инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения в городской среде «Говорящий город», оснащены выдвижными аппарелями, облегчающими посадку и высадку для пассажиров с детьми и людей с особыми возможностями.

Для Казани (поставлено 27 новых трамваев) производства «Уралтрансмаша»





© transphoto.ru

Для Екатеринбурга (поставлено 5 новых трамваев) производства «Уралтрансмаша»





© transphoto.ru



© transphoto.ru

Для Новочеркасска (поставлено 4 новых трамвая) производства «Уралтрансмаша»





© transphoto.ru

Для Магнитогорска (поставлено 15 новых трамваев) производства Усть-Катавского вагоностроительного завода





© transphoto.ru





© transphoto.ru

По оценкам ИПЕМ, в I квартале 2018 года было произведено более 150 трамвайных вагонов, что более чем в 2,1 раза больше, чем было произведено за аналогичный период прошлого года. Данный объем производства является рекордным квартальным значением за всю современную историю России. За весь 2017 год, по оценкам Института, было произведено 475 трамвайных вагонов.

Основной вклад в спрос на трамваи вносят поставки в Москву: в 2016 году город заказал 300 трехсекционных трамваев (900 вагонов), которые будут поставлены в течение 2017-2019 годов. В рамках контракта в эксплуатацию поступают трамваи 71-931М («Витязь-М»), выпускаемые ПК «Транспортные системы». По итогам I квартала ИПЕМ оценивает долю ПК «Транспортные системы» в общей структуре производства трамваев на уровне 75%, ФГУП «Усть-Катавский вагоностроительный завод имени С.М. Кирова» — 15%, АО «Уралтрансмаш» (входит в АО НПК «Уралвагонзавод») — 10%. В то же время в целом по России проблема износа трамвайных вагонов и деградации городских трамвайных систем сохраняется. По данным Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ), с 2000-го года протяженность трамвайных путей в городах России сократилась на не менее чем 11%, парк трамваев — на не менее чем 35%. По оценкам ИПЕМ, более 80% трамвайных вагонов в России находится за пределами сроков службы, а обновление парка потребует не менее 187,2 млрд рублей инвестиций, модернизация инфраструктуры — не менее 142,5 млрд рублей.

http://www.ipem.ru/news/ipem/1528.html

Пост сделан с содействием блогеров Human RS и Лес!