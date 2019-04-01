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Производство

НЛМК-Метиз освоил производство мебельной стяжки

  •  © metiz.nlmk.com

НЛМК-Метиз, предприятие дивизиона Сортовой прокат Россия Группы НЛМК, приступило к поставкам нового вида металлопродукции, который используется в производстве корпусной мебели, — оцинкованной мебельной стяжки размером 7×50 мм. Первая партия этого популярного крепежного элемента отправлена потребителям.

Мебельная стяжка (конфирмат) применяется для сборки мебели, столярных и строительных изделий, она обеспечивает устойчивое соединение деталей и проста в использовании.

Для производства мебельной стяжки станки цеха крепежных изделий НЛМК-Метиз оснастили необходимым инструментом — матрицами, втулками, пуансонами и др. Ежегодно завод будет производить порядка 650 тонн конфирмата.

«НЛМК-Метиз в рамках Стратегии-2022 фокусируется на производстве продукции с высокой добавленной стоимостью. Освоение мебельной стяжки — первый шаг в этом направлении. Новый продукт позволит компании занять место в сегменте, в котором в 2018 году доля импорта составляла около 80%", — отметил руководитель дивизиона Сортовой прокат Россия Дмитрий Стопкевич.

НЛМК-Метиз является одним из крупнейших производителей метизной продукции в России. На предприятии освоено около 900 типоразмеров и видов проволоки, саморезов и гвоздей.

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НЛМК-Метиз, метизы, крепеж, мебельная стяжка
  • Нет аватара nabludatel71
    01.04.1913:36:30

    Отличная новость! Крепежа у нас, при изобилии металлов, выпускается до обидного мало. Аж неловко бывает — гвозди с шурупами нарезать не можем в достаточных объёмах, 400 тыс. т в год завозим.    

    А ведь там, помимо внутреннего рынка, ещё большой экспортный потенциал!

    Отредактировано: nabludatel71~13:36 01.04.19
    #1119486
  • Нет аватара Мафусаил
    01.04.1914:50:47

    Новость хорошая, но в тотже момент не много грусная, «наконец освоили производство шурупов», поймите меня правильно

    #1119514
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