НЛМК-Метиз освоил производство мебельной стяжки

НЛМК-Метиз, предприятие дивизиона Сортовой прокат Россия Группы НЛМК, приступило к поставкам нового вида металлопродукции, который используется в производстве корпусной мебели, — оцинкованной мебельной стяжки размером 7×50 мм. Первая партия этого популярного крепежного элемента отправлена потребителям.

Мебельная стяжка (конфирмат) применяется для сборки мебели, столярных и строительных изделий, она обеспечивает устойчивое соединение деталей и проста в использовании.

Для производства мебельной стяжки станки цеха крепежных изделий НЛМК-Метиз оснастили необходимым инструментом — матрицами, втулками, пуансонами и др. Ежегодно завод будет производить порядка 650 тонн конфирмата.

«НЛМК-Метиз в рамках Стратегии-2022 фокусируется на производстве продукции с высокой добавленной стоимостью. Освоение мебельной стяжки — первый шаг в этом направлении. Новый продукт позволит компании занять место в сегменте, в котором в 2018 году доля импорта составляла около 80%", — отметил руководитель дивизиона Сортовой прокат Россия Дмитрий Стопкевич.

НЛМК-Метиз является одним из крупнейших производителей метизной продукции в России. На предприятии освоено около 900 типоразмеров и видов проволоки, саморезов и гвоздей.