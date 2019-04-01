Экспортные достижения химической промышленности России в 2018 г. Часть 4: готовая продукция

Окончание обзора экспортных достижений химической промышленности России в 2018 г. Напомним, общий экспорт данной продукции составил 27,2 млрд долл., показав рост на 14,2% или 3,38 млрд долл.

Четвёртая часть посвящена готовой продукции, такой как бытовая химия, косметика, фармацевтическая продукция, изделия из пластмасс.

Фармацевтика

Совокупный экспорт фармацевтической продукции (не считая компоненты лекарств) в 2018 г. вырос на 8,3% до 792 млн долл. Это новый исторический максимум, превзошедший прошлогодний рекорд, третий год подряд фиксируется значительный прирост.





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Экспорт лекарств в 2018 г. вырос на 8,4% до 518 млн долл. Это новый исторический максимум, превзошедший пик 2012 г. (484 млн долл.), третий год подряд фиксируется существенный прирост.

Экспорт иммунных продуктов в 2018 г. вырос на 11% до 232 млн долл. Это очередной абсолютный рекорд, третий год подряд наблюдается значительный рост, а в целом за последние 6 лет экспорт более чем удвоился. Основными статьями являются ветеринарные вакцины, вакцины для людей, кровь и культуры микроорганизмов, иммунные сыворотки и фракции крови.

Косметика и средства личной гигиены

Экспорт средств для волос в 2018 г. вырос на 4,1% до 199 млн долл., что стало новым историческим максимумом. Сравнение в количественном выражении из-за ошибок в поставках в Казахстан затруднительно (шампуни на экспорт по 0,3 долл./кг трудно считать реальными), но, по нашей оценке, экспорт России в 2018 г. вырос на 4% до 57,5 тыс. т, что немного ниже пиковых показателей 2013-2014 гг. (до 60 тыс. т).

Экспорт средств для макияжа и ухода за кожей в 2018 г. составил 17,3 тыс. т на 176 млн долл., практически повторив рекордные в истории показатели предыдущего года (17,4 тыс. т на 177 млн долл.); после уточнения данных показатели 2018 г., скорее всего, превысят итоги предыдущего года.

Экспорт средств зубной гигиены в 2018 г. составил 18,8 тыс. т на 73 млн долл. В количественном выражении это чуть меньше рекордного в истории показателя предыдущего года (19 тыс. т), а в стоимостном — новый исторический максимум. При этом после уточнения данных показатели 2018 г., скорее всего, ещё немного увеличатся.

Экспорт дезодорантов и антиперсперантов в 2018 г. составил 11,2 тыс. т на 71 млн долл., практически повторив рекордные в истории показатели предыдущего года (около 11,5 тыс. т, по оценке, на 72 млн долл.).

Бытовая химия

Экспорт моющих и чистящих средств в 2018 г. вырос на 2,3% до 298 тыс. т. Это очередной исторический максимум, рост фиксируется четвёртый год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 289 млн долл., что уступает только абсолютному рекорду 2008 г. (338 млн долл.) и находится примерно на одном уровне с прошлогодним показателем (номинально он гораздо более высокий из-за некорректных данных по Казахстану). В поставках доминирует продукция для розничной продажи.





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Экспорт мыла и аналогов (гелей для душа, а также, по странной причуде классификатора, влажных салфеток) в 2018 г. составил 77 тыс. т на 107 млн долл. В количественном выражении это четвёртый результат в истории, немного уступающий пикам 2017 г. (80 тыс. т с устранением явной ошибки по Казахстану), 2016 г. (80 тыс. т) и 2007 г. (78 тыс. т), а в стоимостном — третий (максимум — 117 млн долл. в 2017 и 2013 гг.).

Экспорт освежителей воздуха и схожей продукции в 2018 г. вырос на 6,3% до 10,3 тыс. т. Это очередной исторический максимум, поставки растут непрерывно с 2008 г. В стоимостном выражении экспорт составил 21 млн долл. (-1,2%).

Экспорт средств для чистки и полировки в 2018 г. вырос на 15,8% до 11,2 тыс. т. Это лучший результат в новейшей истории России, второй год подряд фиксируется значительный прирост. В стоимостном выражении экспорт составил 15,3 млн долл. (+6,7%).

Продукция из пластмасс

Совокупный экспорт пластмассовых полуфабрикатов в 2018 г. вырос на 14,6% до 280 тыс. т. Рост фиксируется шестой год подряд, каждый год поставки обновляют исторический максимум. В стоимостном выражении экспорт составил 675 млн долл. (+14%), что тоже стало новым рекордом. Рекордные поставки отмечены практически по всем сегментам:

поставки однослойных плёнок и листов седьмой год подряд обновляют исторический максимум, достигнув 130 тыс. т (+18,1%) на 255 млн долл. (+20%);

седьмой год подряд обновляют исторический максимум, достигнув 130 тыс. т (+18,1%) на 255 млн долл. (+20%); поставки гибких труб и шлангов четвёртый год подряд обновляют исторический максимум, достигнув 13,5 тыс. т (с корректировкой по Белоруссии, +40,1%) на 81 млн долл. (+15,3%);

четвёртый год подряд обновляют исторический максимум, достигнув 13,5 тыс. т (с корректировкой по Белоруссии, +40,1%) на 81 млн долл. (+15,3%); поставки самоклеящихся плёнок второй год подряд обновляют исторический максимум, достигнув 9,9 тыс. т (+55%) на 27 млн долл. (+27%);

второй год подряд обновляют исторический максимум, достигнув 9,9 тыс. т (+55%) на 27 млн долл. (+27%); поставки фитингов превысили рекорд 2014 г., составив 3,1 тыс. т (+29%) на 13,1 млн долл. (+21%);

превысили рекорд 2014 г., составив 3,1 тыс. т (+29%) на 13,1 млн долл. (+21%); поставки многослойных плёнок и листов превысили рекорд 2016 г., составив 29,3 тыс. т (+17,4%) на 85 млн долл. (+21%);

превысили рекорд 2016 г., составив 29,3 тыс. т (+17,4%) на 85 млн долл. (+21%); поставки нитей, прутков и профилей превысили рекорд 2015 г., составив 35 тыс. т (+9,1%) на 67 млн долл. (+5,6%);

превысили рекорд 2015 г., составив 35 тыс. т (+9,1%) на 67 млн долл. (+5,6%); поставки жёстких труб показали второй результат в истории, чуть уступающий пику 2017 г., — 27,7 тыс. т (-1,7%) на 60 млн долл. (-2,9%);

показали второй результат в истории, чуть уступающий пику 2017 г., — 27,7 тыс. т (-1,7%) на 60 млн долл. (-2,9%); поставки слоистых плёнок и листов показали второй результат в истории, чуть уступающий пику 2015 г., — 30,4 тыс. т (+3,5%) на 81 млн долл. (+6,9%).





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Совокупный экспорт пластмассовых изделий в 2018 г. вырос в количественном выражении на 12,9% до 207 тыс. т (с корректировкой по Белоруссии), а в стоимостном — на 10% до 543 млн долл. Оба показателя стали рекордными в истории, при этом по весу обновление исторического максимума происходит третий год подряд. Наиболее интересные достижения по отдельным сегментам:

экспорт тары и упаковки третий год подряд показал значительный прирост и достиг очередного исторического максимума в 75 тыс. т (+18,4%) на рекордные 201 млн долл. (+15,5%);

третий год подряд показал значительный прирост и достиг очередного исторического максимума в 75 тыс. т (+18,4%) на рекордные 201 млн долл. (+15,5%); экспорт строительных изделий превзошёл пик 2014 г. и достиг нового исторического максимума в 55 тыс. т (+16,2%) на рекордные 105 млн долл. (+9,5%), до середины 2000-х гг. экспорта этой продукции практически не было;

превзошёл пик 2014 г. и достиг нового исторического максимума в 55 тыс. т (+16,2%) на рекордные 105 млн долл. (+9,5%), до середины 2000-х гг. экспорта этой продукции практически не было; экспорт сантехники превзошёл пик 2015 г. и достиг нового исторического максимума в 4,6 тыс. т (+14,7%) на рекордные 17,8 млн долл. (+13,9%);

превзошёл пик 2015 г. и достиг нового исторического максимума в 4,6 тыс. т (+14,7%) на рекордные 17,8 млн долл. (+13,9%); экспорт предметов домашнего обихода (посуды, туалетных принадлежностей и т. п. ) превзошёл пик 2015 г. и достиг нового исторического максимума в 11,2 тыс. т (+10,7%) на рекордные 44 млн долл. (+10,1%);

(посуды, туалетных принадлежностей ) превзошёл пик 2015 г. и достиг нового исторического максимума в 11,2 тыс. т (+10,7%) на рекордные 44 млн долл. (+10,1%); экспорт покрытий для стен, пола и потолка показал второй результат в истории — 41 тыс. т (-1,6%) на 69 млн долл. (+0,9%), немного уступив прошлогоднему рекорду.





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Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, Trade Map и архивных статистических справочников.