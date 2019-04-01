ГК «Дамате» открывает площадку для откорма индейки в Пензенской области

ГК «Дамате» открывает новую производственную площадку по откорму индейки, расположенную в Вадинском районе Пензенской области. Объект полностью готов к эксплуатации и будет запущен в работу сегодня — 1 апреля.

Новую площадка откорма индейки, предназначенна для одномоментной посадки более 132 тысячи голов птицы. Запуск птицы начнется 1 апреля. Площадка состоит из 8 корпусов, в каждом из которых находятся по 16 500 птиц. В течение одного года данные производственные мощности способны обеспечить содержанию 529 320 голов индейки. Во всех корпусах установлено оборудование Big Dutchman.

ГК «Дамате» начала свою работу в Вадинском районе только в 2018 году, создав здесь новые рабочие места. Администрации Вадинского района оказывает всемерную поддержку ГК «Дамате. Совместная работа с агрохолдингом, реализующим в Пензенской области один из самых крупных агропроектов в России, направлена на создание новых рабочих мест в районе и достойной зарплаты сельчан. Сейчас в Вадинском районе реализуется проект по выращиванию и переработке мяса индейки до 155 тысяч тонн в год. За год присутствия в районе ГК «Дамате» создала порядка 120 новых рабочих мест и в 2019 году здесь же будут обеспечены работой еще 50 местных жителей.

На сегодняшний день в Вадинском районе уже введено в эксплуатацию 5 площадок, из них две площадки подращивания и три площадки откорма. Всего по планам ГК «Дамате» в районе будет построено и введено за 1,5 ближайших года еще 4 площадки. Все подразделения агрохолдинга в этом районе позволят получать 33,9 тонн готовой продукции в год.