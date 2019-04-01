«Швабе» начал серийное производство улучшенной SWIR-камеры

Ведущий в России научный центр в области фотоэлектроники холдинга «Швабе» запустил в серию SWIR-камеру с новым увеличенным форматом матрицы. От воды, пыли и внешних повреждений ее защищает особо прочный корпус.

Серийное производство усовершенствованной модели SWIR-камеры коротковолнового инфракрасного диапазона спектра с разрешением 640×512 пикселей началось на предприятии холдинга «Швабе» — ГНЦ РФ НПО «Орион». Камера способна «видеть» скрытые объекты — в тумане и дыму, обнаруживать замаскированные предметы и людей в условиях нулевой видимости, а также имеет гражданское исполнение. Прибор разработан в Москве и на 100% состоит из российских комплектующих.

«SWIR-камера — одна из главных разработок нашего предприятия, отмеченная представителями экспертного сообщества на множестве профильных выставок. В серию мы запускаем усовершенствованную модель. Ее новый корпус сделан из сплава, который применяется в авиационной и космической промышленности. Оболочка соответствует одному из самых высоких классов защиты IP67, надежно защищая уникальную матрицу от повреждений, пыли и воды. Камеру можно погружать на глубину до одного метра без риска для ее дальнейшей работоспособности», — отметил генеральный директор НПО «Орион» Евгений Чепурнов.

SWIR-камера может применяться в составе квадрокоптера ORION-DRONE и гражданского гусеничного вездехода СБХ-10, также разработанных НПО «Орион»; подходит для эксплуатации в области морской навигации, контроля и мониторинга объектов, безопасности и исследовательской деятельности.