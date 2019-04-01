В Приморье запустили новый контейнерный терминал

Группа компаний «Доброфлот» ввела в эксплуатацию контейнерный терминал ОП «Красный Вымпел» в городе Большой Камень Приморского края.

Клиенты, работающие с ГК «Доброфлот», теперь могут доставлять рыбу напрямую из зоны вылова, и через новый терминал поставлять свою продукцию, минуя лишние остановки на терминалах порта Владивосток, что позволит бизнесу снизить затраты на перевозку. Это актуально и для деятельности самой группы компаний «Доброфлот». Теперь сроки поставки готовой продукции становятся ещё короче.

Общая площадь терминала более 4600 кв. м с текущей вместимостью 176 20-футовых контейнеров и со значительным увеличением ёмкости в 2019 году. Пути терминала примыкают к путям одной из основных железнодорожных сортировочных станций Петровка в г. Большой Камень. Кроме переработки универсальных контейнеров, на терминале предусмотрены отдельные зоны для обработки рефрижераторных контейнеров.

В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию складской комплекс класса B+ площадью 5000 кв. м.