Завод СПГ в Высоцке начал работу

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В Высоцке (Ленинградская область) начал свою работу завод СПГ, построенный компаниями «НОВАТЭК» и «Газпром». 31 марта танкер-газовоз «Coral Energice» с первой партией СПГ вышел из Высоцка в Финляндию.

Новый комплекс сжижения природного газа имеет производительностью 600 тысяч тонн СПГ в год, для хранения и погрузки СПГ построены резервуар объёмом 42 тысячи м³ и причал длиной 235 метров. В настоящее время в Высоцке на погрузке стоит второй танкер-газовоз.