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Энергетика и ТЭК

Завод СПГ в Высоцке начал работу

  •  © Фото с сайта lenobl.ru

  •  © Фото с сайта lenobl.ru

В Высоцке (Ленинградская область) начал свою работу завод СПГ, построенный компаниями «НОВАТЭК» и «Газпром». 31 марта танкер-газовоз «Coral Energice» с первой партией СПГ вышел из Высоцка в Финляндию.

Новый комплекс сжижения природного газа имеет производительностью 600 тысяч тонн СПГ в год, для хранения и погрузки СПГ построены резервуар объёмом 42 тысячи м³ и причал длиной 235 метров. В настоящее время в Высоцке на погрузке стоит второй танкер-газовоз.

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Высоцк, Ленинградская область, НОВАТЭК, терминал, СПГ
  • Нет аватара POLO
    01.04.1920:42:22

    Суперррррррр     а главное вовремя подхватили рынок бункеровки — малотоннажный СПГ     будем ждать ещё две их линии по столько же) и кстати, там вроде и газпром малотоннажный СПГ затевал (где то в районе КС Портовая)… кто знает как там дела?

    #1119622
    • A_SEVER A_SEVER
      01.04.1920:54:09

      Суперррррррр
      Пока в Высоцке запущена 1 производственная линия, есть планы построить ещё 2 линии аналогичной мощности.
      кто знает как там дела?
      В конце лета — начале осени должны запустить.

      #1119624
  • Нет аватара malikszh
    01.04.1921:00:12

    Россия начала активно развивать сжиженного природного газа это удар СПГ США

    #1119629
  • Нет аватара nabludatel71
    01.04.1922:03:27

    31 марта танкер-газовоз «Coral Energice» с первой партией СПГ вышел из Высоцка в Финляндию

    А что он будет делать в Финляндии? У неё ведь нет регазификационных терминалов.

    И, вроде бы, комплекс в Высоцке предназначался для бункеровки судов, работающих на СПГ. 600 тыс. т в год для энергетических поставок — это смешной объём, да и экономика таких поставок будет значительно дороже обычных.

    #1119647
    • A_SEVER A_SEVER
      01.04.1922:07:53

      А что он будет делать в Финляндии?
      Может будет заправлять суда, использующие СПГ в качестве топлива?

      #1119652
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