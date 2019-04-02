Новосибирск — столица Сибири. В XXI веке он стал первым из российских городов, не считая Москвы и Петербурга, превысившим полуторамиллионную отметку по численности населения. Благодаря этому Новосибирск до сих пор считается одним из крупнейших торговых, культурных, деловых научных центров страны.

1. Новосибирск был основан в 1893 году. Поселение на этом месте понадобилось, чтобы разместить рабочих из Тобольской, Томской, Енисейской губерний и европейской части России, приехавших строить железнодорожный мост через Обь. Изначально посёлок носил название Ново-Николаевск. В 1903 году он получил статус города, а в 1926-м его переименовали в Новосибирск.

2. Современный Новосибирск — третий по численности населения город России.

3. Архитектура города очень эклектична: современные высотки соседствуют со старыми церквями и советскими многоэтажками.

4. Новосибирский театр оперы и балета — крупнейшее театральное здание России. Под его куполом может полностью поместиться московский Большой театр.

5. Центральная площадь имени Ленина.

6. Сквер с фонтаном на улице Орджоникидзе.

7. Красный проспект — главная улица Новосибирска. Большая его часть разделена бульваром или парковками.

8. Красный проспект начинается от набережной Оби и тянется с юга на север.

9. Часовня Николая Чудотворца. Её построили в 1914 году в честь 20-летия со дня закладки железнодорожного моста. В 1930 году здание снесли и на его месте какое-то время находилась статуя «Комсомолец». Часовню отстроили заново в 1993 году — к 100-летнему юбилею Новосибирска.

10. Новосибирский Краеведческий музей в историческом здании 1910 года. Изначально его использовали как административный и торговый центр: на первом этаже находились магазины, в подвале — склады, а на верху — городская управа, казначейство и банк.

11. Первомайский сквер. С 2000 года здесь регулярно проводят Сибирский фестиваль снежной скульптуры.

12. Октябрьская магистраль.

13. Молодёжный театр «Глобус», расположенный в здании, стилизованном под парусное судно.

14. Октябрьская магистраль и улица Кирова. На улице стоит 40-градусный мороз, поэтому не смотря на час-пик, машин мало.

15. Железнодорожный вокзал Новосибирск-Главный.

16. Здание управления Западно-Сибирской железной дорогой.

17. Собор Александра Невского — одна из первых каменных построек на территории города. В советское время здесь располагался проектный институт и киностудия, а в 80-е планировалось открыть концертный зал.

18. Новосибирск на закате.

19. Парк Городское начало, в котором установлен единственный сохранившийся пролет старого железнодорожного моста, демонтированного в 90-е. Рядом находится памятник Александру III, который издал указ о начале строительства Транссибирской железной дороги.

20. Современный железнодорожный мост через Обь.

21. Михайловская набережная, реконструкция которой началась в 2017 году.

22. Мосты Новосибирска.

23. Новосибирский метромост — самый длинный крытый метромост в мире. Из-за перепадов температуры зимой конструкция сокращается, а летом вытягивается на 50 сантиметров.

24. Коммунальный мост, соединяющий Ленинский и Октябрьский районы города.

25. Бугринский мост. Его строительство велось с 2010 по 2014 год.

26. Бугринский мост стал одним из самых масштабных и сложных строительных объектов, появившихся в Новосибирске в последнее десятилетие. Длина его арочного пролёта составляет 380 метров — это самый большой показатель для подобных сооружений на территории СНГ.

27. Красная арка Бугринского моста.

28. Столица Сибири.

29. Деловой центр города с современными офисными высотками — своего рода Новосибирск-Сити.

30. Проспект Димитрова, где расположены сразу несколько крупных бизнес-центров.

31. В 2017 году Новосибирск занял 32-е место в мировом рейтинге городов с многочасовыми пробками. Его составила американская компания Inrix, которая занимается транспортной аналитикой. Оказалось, что жители сибирского мегаполиса проводят в пробках более 50 часов в год.

32. Димитровский мост. Новосибирцы используют этот маршрут через Обь уже 40 лет — с 4 ноября 1978 года.

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34. «Бэтмен» в морозной дымке.

35. Ипподромская магистраль — первая в Новосибирске скоростная дорога. Её строили поэтапно начиная с 1980-х годов и открыли в 2007-м. Протяжённость магистрали составляет 6400 метров, а разрешённая скорость движения — до 80 км/ч.

36. Ипподромская магистраль проходит через четыре района города: Центральный, Октябрьский, Заельцовский и Калининский.

37. Нарымский сквер — зелёный оазис посреди города и одно из самых популярных мест для прогулок, где можно отвлечься от шума и суеты.

38. Вознесенский кафедральный собор — главный храм Новосибирской и Бердской епархии. Первоначально он был построен из дерева, но в ходе реконструкций стены заменили на кирпичные, сохранив при этом первоначальный архитектурный замысел.

39. Улица Нарымская. Эта крупная транспортная артерия — одна из старейших улиц в городе.

40. Площадь Калинина. Она имеет форму круга, заключённого в правильный шестиугольник из семиэтажных жилых домов.

41. Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило — один из крупнейших в России. На площади 65 га живут около 11 тысяч животных 770 разных видов. Многие из них занесены в Международную красную книгу. Здесь разводят кошачьих и куньих, поэтому коллекции представителей этих семейств считаются одними из лучших в мире.

42. Каждый год зоопарк посещают более полутора миллионов человек.

43. Центральный сибирский ботанический сад. Он расположен вблизи Академгородка и занимает площадь более 1000 га, то есть примерно 1400 футбольных полей.

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45. Законодательное собрание Новосибирской области. Высотное здание строилось для Обкома КПСС и было сдано в эксплуатацию в 1981 году. В нём 14 этажей, три из которых находятся под землёй.

46. Центральный парк. Он был основан в 1925 году на месте бывшего кладбища, где хоронили первых жителей Новониколаевска. Сначала он представлял собой просто небольшую рощу, потом на территории появились качели, сцена, тир и физкультурный городок. В 1940-е здесь установили первые аттракционы, которые с тех пор обновлялись несколько раз.

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48. Проспект Димитрова, 17. Дом в стиле сталинского неокласицизма, украшенный бельведером со шпилем, построен в 1955 году.

49. Ещё один яркий образец неоклассицизма находится по адресу: Красный проспект, 56. Дом «Облплана», построенный в 1939 году, сейчас признан памятником архитектуры регионального значения.

50. Другая примечательная «сталинка» — дом номер 20 по улице Советской. Его сдали в эксплуатацию в 1947 году.

51. Ипподромская магистраль.

52. Краеведческий музей. Был основан в 1920 году как Центральный народный музей города Новониколаевска.

53. За счёт маятниковой миграции из пригородных районов днём население Новосибирска увеличивается примерно на 100 тысяч человек.

54. Микрорайон «Золотая нива». В 2010-2011 годах здесь открыли одноимённую конечную станцию Дзержинской линии Новосибирского метро. Она стала самой восточной станцией на территории России.

55. БЦ «Кронос» — одно из самых крупных офисных зданий в Сибири. Его открытие состоялось в 2007 году.

56. Здание представляет собой комплекс из трёх корпусов различной этажности — от 7 до 15.

57. БЦ «Кобра». 25-этажное здание сдали в эксплуатацию в 2009 году. На верхнем этаже делового комплекса расположен ресторан с панорамным видом на историческую часть Новосибирска.

58. «Дом грузчиков», известный также как жилой дом работников речного флота. В 1915 году на этом месте прошла крупная забастовка, которая помогла грузчикам добиться повышения зарплаты. Акцией протеста руководил Сергей Шварц. Впоследствии он стал председателем Новосибирского горкома и в конце 30-х годов выступил с инициативой построить новый дом на памятном месте.

59. Пересечение улиц Фрунзе, Кошурникова и Красина.

60. Дом «На Берёзовой Роще». 26-этажный жилой комплекс на 283 квартиры находится в Дзержинском районе.

61. Новосибирское государственное художественное училище. Изначально здание, построенное в 1903 году, принадлежало купцу Фёдору Маштакову. На первом этаже он открыл несколько магазинов, а на втором жил с семьёй. После революции в доме разместилось местное государственное политическое управление, позднее — окружное статбюро и сибмедторг. В 1960-е годы здесь открыли отделение Союза художников. Справа от дома купца — «Дом с часами». 67-квартирный жилой дом появился на Красном проспекте в 1934-м. Он считается одним из лучших сооружений архитектуры конструктивизма в Новосибирске.

62. Микрорайон «Горский» на левом берегу Оби. Первые дома здесь начали строить в начале 1990-х годов. Сегодня жилой массив состоит из трёх частей: «Горский-1», «Горский-2» и «Стартовый-Горский».

63. Площадь Маркса — центр левобережья. Также площадь является самым загруженным транспортным узлом Новосибирска. Здесь находится конечная станция Ленинской линии метрополитена.

64. Реконструкция гостиницы «Турист» — самого знаменитого долгостроя Новосибирска. К 2021 году строители планируют превратить «замороженное» ещё в 1970-х годах здание в современный 25-этажный апарт-отель. Выход из метро перенесут ближе к новому комплексу, а на прилегающей территории появится новый сквер.

65. Проспект Маркса — одна из главных магистралей левобережья. Она начинается от площади Маркса и заканчивается у въезда на Коммунальный мост.

66. Микрорайон «Чистая Слобода». Строительство жилого комплекса началось в 2007 году. Спустя 10 лет здесь появилось около 40 многоэтажек, где проживает более 20 тысяч человек.

67. Улица Большевистская — одна из первых улиц будущего города Новониколаевска. Изначально она называлась Трактовой, а до 1920 года — Будаговской. Инженер Григорий Будагов руководил строительством первого железнодорожного моста через Обь.

68. Жилмассив «Энергостроителей» в районе педагогического университета на улице Выборной. В простонородии «Пед».

69. Микрорайон «Ключ-Камышенское плато». Считается, что здесь находится самая высока точка Новосибирска.

70. Микрорайон «Весенний». Построен на берегу реки Иня — правого притока Оби.

71. Новосибирский Экспоцентр — крупнейший выставочных комплекс на территории Сибири и Дальнего Востока. Ежегодно здесь проходит более 100 мероприятий, которые посещают свыше 500 тысяч человек.

72. Метромост.

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74. Оперный театр.

75. Вокзальная магистраль. Она начинается у железнодорожного вокзала и около километра тянется до пересечения с улицей Советской.

76. Бугринский мост.

77. ТЭЦ-2. Электростанция снабжает теплом и светом часть левобережья, а также исторический центр.

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