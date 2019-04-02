РУСАЛ завершил строительство в Свердловской области самой глубокой шахты России

Входящий в компанию РУСАЛ Североуральский бокситовый рудник (СУБР) является ведущим предприятием по добыче боксита — сырья для выплавки алюминия, поступающего на глинозёмные и алюминиевые заводы. На шахты Североуральска приходится более 70% добываемого в России боксита.

Предприятие ввело в эксплуатацию завершающую, третью очередь шахты «Черемуховская — Глубокая». Инвестиции в пусковой объект составили около 460 млн руб., общий объем инвестиций в строительство шахты «Черемуховская — Глубокая» превысил 7,9 млрд руб.

В состав третьей очереди шахты входит многоканатная подъемная установка, оборудованная двухэтажной клетью — кабиной для перевозки людей. Клеть рассчитана для одновременного спуска или подъема 80 человек. Ее грузоподъемность — 14 тонн.

Глубина шахтного ствола составляет 1,5 километра. Проектная скорость спуска новой клети — 11,73 м в секунду, что является одной из самых высоких в мире. 1 500 м клеть может преодолеть за 127 секунд. Для примера, высота самого высокого здания мира — Бурдж Халифа в Дубае — достигает 830 м, лифты этого здания двигаются со скоростью 10 м в секунду.

Управляющий директор СУБРа Виктор Неустроев отметил: «Использование сверхбольшой клети позволит существенно сократить время доставки горняков на рабочие места на глубоких горизонтах шахты. Это даст возможность шахтерам с большим удобством добираться до забоя и более эффективно использовать свое рабочее время».

«Новый ствол открыл для горняков доступ к 42 млн т руды, то есть обеспечил стабильность работы СУБРа на десятилетия. Поэтому для североуральцев ввод в эксплуатацию шахты „Черемуховская — Глубокая“ означает гарантию жизни и развития города и прилегающих к нему поселков», — отметила председатель Городской Думы Елена Балбекова.

Шахта «Черемуховская-Глубокая» является самой глубокой в России и входит в пятерку самых глубоких шахт мира. По итогам 2018 г. добыто 463,6 тыс т боксита.