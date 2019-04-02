В Республике Алтай введены в эксплуатацию две солнечные электростанции общей мощностью 15МВт

Группа компаний «Хевел» ввела в эксплуатацию две солнечные электростанции в Республике Алтай: третью очередь Майминской СЭС мощностью 5 МВт, а также Ининскую СЭС мощностью 10 МВт. С 1 апреля новые энергообъекты начали отпуск электроэнергии в единую сеть.

Таким образом, на сегодняшний день в Республике Алтай действует 7 солнечных электростанций: Кош-Агачская СЭС, Кош-Агачская СЭС-2, Усть-Канская СЭС, Онгудайская СЭС, Майминская СЭС (1 и 2 очереди), Майминская СЭС -3 и Ининская СЭС. Установленная мощность солнечной генерации под управлением группы компаний «Хевел» в регионе достигла 55 МВт. Объем инвестиций в реализацию данных проектов составил более 6 млрд руб.

Общая выработка электроэнергии действующими в Республике Алтай СЭС за 2018 год составила 46,9 млн кВт*ч, что позволило избежать 25 тысяч тонн выбросов углекислого газа в атмосферу и сэкономить 13,8 млн кубометров природного газа.

http://altai-republic.ru/news_lent/news-archive/28350/