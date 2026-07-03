В Республике Алтай открыли новый мост через Катунь
В День Республики Алтай открыли один из самых известных в регионе долгостроев — Платовский мост. Мост обеспечит связь села Подгорное, которое находится на левом берегу Катуни, с республикой. Длина мостового перехода 280 метров, протяженность с учетом подъездных путей — 1,6 километра.
Общая стоимость моста — 1,7 млрд рублей. Подрядчик — компания «Альянс». Изначально объект планировали открыть в 2027 году, но завершили работы досрочно.
При этом старый мост, построенный в 1989 году, в 2002 и 2013 году эксперты признавали аварийным, по нему было запрещено перевозить грузы более семи тонн, большегрузным автомобилям приходилось ехать в объезд, давая крюк в 50 километров.
В республиканском правительстве напомнили, что строительство моста через Катунь у села Подгорное началось 16 лет назад, затем работы на долгое время остановились.
Фото: Правительство Республики Алтай
https://travel....t-cherez-katun/
https://news-al...7/03/10718.html
max.ru/turchak_andrey
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- 9 октября, в торжественной обстановке после капитального ремонта откры...щитный выравнивающий слой, залили асфальт. Длина моста составляет 73 метра.
- Горно-Алтайск В Республике Алтай по данным на 25 декабря вве... «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда».
- По данным «Национального экологического рейтинга» экологич... рейтинге. Однако, для большинства регионов сводный индекс увеличился.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0