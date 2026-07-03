В День Республики Алтай открыли один из самых известных в регионе долгостроев — Платовский мост. Мост обеспечит связь села Подгорное, которое находится на левом берегу Катуни, с республикой. Длина мостового перехода 280 метров, протяженность с учетом подъездных путей — 1,6 километра.

Общая стоимость моста — 1,7 млрд рублей. Подрядчик — компания «Альянс». Изначально объект планировали открыть в 2027 году, но завершили работы досрочно.

При этом старый мост, построенный в 1989 году, в 2002 и 2013 году эксперты признавали аварийным, по нему было запрещено перевозить грузы более семи тонн, большегрузным автомобилям приходилось ехать в объезд, давая крюк в 50 километров.

В республиканском правительстве напомнили, что строительство моста через Катунь у села Подгорное началось 16 лет назад, затем работы на долгое время остановились.

Фото: Правительство Республики Алтай

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