Завод «Альтернатива» в Башкортостане запустил производство новых садовых изделий из пластмассы



цех завода "Альтернатива"

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Завод пластмассовых изделий «Альтернатива» в городе Октябрьский Республики Башкортостан модернизировал и расширил производство садово-хозяйственной продукции из пластмассы. Ранее Фонд развития промышленности (ФРП) предоставил предприятию льготный заем на реализацию этого проекта.

В рамках проекта «ЗПИ «Альтернатива» модернизировал линии по выпуску товаров из пластмассы: кашпо, формы для рассады, ведра, тазы, садовые ограждения, садовые умывальники, изделия для ванной комнаты и туалета. Продукция отличается современным дизайном, улучшенными потребительскими свойствами и усовершенствованной конструкцией.

В 2018 году ФРП поддержал компанию и предоставил проекту 58 млн рублей, еще 25 млн рублей направил Фонд развития промышленности Республики Башкортостан. Проект «ЗПИ «Альтернатива» стал первым открытым производством в регионе, запущенным с привлечением займа федерального и регионального ФРП. Общая стоимость проекта составила 174 млн рублей.

С помощью льготных средств предприятие приобрело современное высокотехнологичное оборудование — промышленных роботов, комплекты оборудования для литья, компактный охладитель воды и энергопреообразующие установки.

Также в рамках проекта специалисты компании разработали конструкции новых технологичных пресс-форм. Приобретенное оборудование и новые пресс-формы позволили снизить себестоимость выпускаемой продукции на 7%, что в результате снизило цену на конечную продукцию и укрепило конкурентоспособность новых изделий.

«ФРП на сегодняшний день самый выгодно и эффективно работающий для бизнеса государственный орган финансовой поддержки. Условия предельно четкие и понятные, прозрачные для обеих сторон. Эти деньги реально попадают тем, кто в них нуждается для дальнейшего развития. Это истинные партнерские взаимоотношения государства и бизнеса, на взаимовыгодных условиях. Мы в дальнейшем планируем использовать максимально, системно и на постоянной основе все программы проектов развития, которые нам подойдут», — рассказал генеральный директор «ЗПИ «Альтернатива» Раиль Фахретдинов.