Газпром нефть подключила все свои АЗС к цифровой системе контроля качества



Центр управления эффективностью нефтепереработки и сбыта «Газпром нефти» в Санкт-Петербурге — оператор новой системы «Нефтеконтроль – Газпром нефть»

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«Газпром нефть» завершила начальный этап внедрения первой в России цифровой системы постоянного мониторинга качества и количества нефтепродуктов. Сегодня к уникальной системе «Нефтеконтроль — Газпром нефть» подключены 100% АЗС компании, 80% нефтебаз и топливозаправочных комплексов, нефтеперерабатывающие заводы.

Планируется, что к 2020 году система мониторинга и контроля будет развернута на 100% активах цепочки формирования добавленной стоимости — перерабатывающих, логистических и сбытовых подразделениях «Газпром нефти».

Новые технологии позволяют собирать и обрабатывать в реальном времени большие объемы данных, трансформировать бизнес-процессы. Благодаря подключению современных алгоритмов, кратно повышается эффективность и стабильность цепи производства и поставок потребителям товарных нефтепродуктов.

Система контроля разработана специалистами «Газпром нефти» на основе российских компонентов и программных продуктов.

Сеть датчиков, смонтированных на установках НПЗ, отгрузочных терминалах, резервуарных парках нефтебаз, топливозаправочных комплексах, раздаточных колонках АЗС, в онлайн режиме собирает и передает информацию.

«Нефтеконтроль — Газпром нефть» позволяет определять и прогнозировать источники возможных отклонений, за счет этого она уже вдвое повысила достоверность учета, сократила потери по качеству и количеству продукции.