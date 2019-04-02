В Удмуртии введен в строй новый молочный комплекс на 412 голов КРС

В ООО «Россия» Балезинского района Удмуртии ввели в эксплуатацию новый коровник на 412 голов. Строительство велось с 2016 года. За это время в проект было вложено около 30 млн рублей.

Молочный двор начал заполняться животными 28 марта. На сегодняшний день все стадо сформировано. Здесь поселились 100 глубокостельных нетелей и 312 дойных коров. Все они были переведены из старых помещений. Нагрузка на одного оператора составляет 70 голов.

В прошлые годы «Россия» объединяла 16 деревень района. Молочно-товарные фермы функционировали в пяти из них. С открытием нового объекта здесь провели оптимизацию. Теперь фермы работают в двух населенных пунктах — это Васютенки (именно здесь открыли новый молочный комплекс) и Чабаны. Обе деревни находятся примерно в полутора километрах от центральной усадьбы хозяйства — села Карсовай.

Старые помещения модернизируют для дальнейшего содержания молодняка КРС. На новой ферме будет практиковаться привязное содержание, а производство молока вестись по поточно-цеховой системе. Специально для этого в хозяйстве приобрели новый миксер-кормораздатчик. Теперь местные животноводы учатся формировать отдельные рационы для всех групп скота с учетом физиологического состояния.