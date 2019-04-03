В Воронежской области открылся семенной завод

Группа предприятий «Оптима» открыла в Богучаре Воронежской области семенной завод.

Инвестиции в проект составили 80 млн рублей.

Мощность предприятия составляет 1 тыс. тонн семян подсолнечника в год. На данный момент предприятие выпустило 401 тонну семян. Продукция востребована не только в Воронежской области, она реализуется еще в восьми субъектах РФ.

В Рамонском районе работает семенной завод «Бетагран Рамонь», принадлежащий «Щелково Агрохим». Предприятие занимается производством дражированных семян сахарной свеклы. Там же, по сообщению областного правительства, может появиться селекционно-генетический центр по производству сахарной свеклы. В проекте будут участвовать ГК «Русагро» и АО «Щелково Агрохим». Первые гибриды планируют получить к 2020 году.

ИСТОЧНИК: ВРЕМЯ ВОРОНЕЖА