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Добыча и разведка полезных ископаемых

ООН подтвердила принадлежность территорий по заявке России на шельф в Арктике

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Подкомиссия ООН в рамках рассмотрения российской заявки на расширение шельфа Арктики заявила о геологической принадлежности территорий, включенных в расширенные границы континентального шельфа, к структурам продолжения шельфа и континента России, Роснедра ожидают решение по заявке в рамках следующих двух-трех сессий.

В рамках работ, которые выполнялись Роснедрами и Минприроды России в этом году, в частности, на сессиях подкомиссии ООН подготовлены материалы, которые позволят на 49-й сессии подкомиссии принять решение, которое является чрезвычайно важным для нас. Подкомиссия заявила о геологической принадлежности территорий, которые мы включаем в расширенные границы континентального шельфа, к структурам продолжения шельфа и континента Российской Федерации. Это важнейшее заявление, которое в какой-то степени определяет успешность нашей заявки.

Вместе с тем, остаются технические вопросы, связанные с обоснованиями морфологии по конкретным элементам российской заявки. В рамках последующих двух-трех сессий эти вопросы будут решены и мы добьемся положительного результата в этом направлении.

История вопроса

В январе сообщалось, что Россия надеется, что ключевая позиция подкомиссии ООН по российской заявке на расширение шельфа Арктики будет сформирована на ближайшей сессии, которая завершится в марте, после чего потребуется ее защита уже перед комиссией ООН.

Россия в августе 2015 года направила в комиссию ООН заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике на 1,2 млн кв. км.

В планах России — присоединение хребта Ломоносова и других участков морского дна, в том числе котловины Подводников, поднятия Менделеева, южной оконечности хребта Гаккеля и зоны Северного полюса. По самым низким оценкам, это позволит прирастить потенциальные запасы углеводородов на 5 млрд т условного топлива.

Согласно международному праву, Северный полюс и прилегающий к нему регион Северного Ледовитого океана не принадлежат ни одной стране.

На различные участки дна Северного Ледовитого океана также претендуют Норвегия, США, Канада и Дания. Интерес государств к северным морям продиктован тем, что в их недрах содержатся 83 млрд т условного топлива, из них около 80% приходится на долю Баренцева и Карского морей. При этом вероятность открытия новых крупных месторождений нефти и газа на практически неизученных зонах шельфа очень высока.

На текущий момент заявку на расширение границ континентального шельфа Арктики, помимо России, подала только Дания.

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Арктика, шельф России, ООН
  • Нет аватара POLO
    03.04.1913:07:29

    Очень важное решение — расширение границ континентального шельфа России в Арктике на 1,2 млн кв. км — это один из базовых фундаментов развития России в будущем!

    #1120025
  • Дмитрий Ломаев Дмитрий Ломаев
    03.04.1913:56:28

    окончательно подтвердила или ожидают?

    #1120035
  • Комментарий удален
  • Нет аватара alex_uns
    03.04.1915:05:51

    Подтвердила и «заявила» с «ожидают» — разные вещи. Заголовок нужно откорректировать. Заявление — это не документ, который только и может подтверждать решение вопроса от имени ООН.

    Отредактировано: alex_uns~15:29 03.04.19
    #1120045
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