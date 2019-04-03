Российская ОС «Эльбрус» стала доступна для скачивания

Операционная система «Эльбрус» стала доступна на официальном сайте компании АО «МЦСТ», где обновился раздел. Она базируется на ядрах Linux разных версий со встроенными средствами защиты информации.

На странице представлены:

ОПО «Эльбрус» — общее программное обеспечение на базе ядер Linux версии 2.6.14, 2.6.33 и 3.14;

ОС «Эльбрус» — портированная версия Debian 8.11 на базе ядра Linux версии 4.9;

PDK ОС «Эльбрус» — та же ОС, но с возможностями разработки. Как утверждается, это самая современная версия ОС. Она базируется на ядре Linux версии 4.9 и предназначена для скачивания и установки на компьютеры с процессорами российского производства;

ОС «Эльбрус» для архитектуры х86 — ОС на основе ядра Linux версии 3.14 и 4.9 для процессоров с системой команд х86. При этом версия пакетов ОС «Эльбрус» для микропроцессоров с системой команд Elbrus сохранена.

Первые две версии предоставляются только по запросу как специализированный софт. Остальные можно свободно скачать.

Для большинства пользователей наибольший интерес представляет версия ОС «Эльбрус» для платформы х86. Причина проста — российские процессоры хотя и появились в продаже, но пока являются узкоспециализированными и дорогими решениями. При этом, на той же странице можно ознакомиться с набором пакетов, входящих в состав ОС.

На данный момент доступна третья версия ОС «Эльбрус» на базе ядра 3.14 для 32- и 64-битных платформ. Четвёртая версия с ядром 4.9 ожидается в ближайшее время.

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