На НССЗ заложили киль второго судна проекта PV22

4 апреля 2019 года эллинге Невского судостроительно-судоремонтного завода (Ленинградская область) состоялась закладка киля второго грузопассажирского судна проекта PV22.

Проект судна разработан специалистами Морского инженерного бюро («МИБ-Дизайн-СПб»).

Суда проекта PV22 строятся по заказу компании АО «Сахалинлизингфлот».

Длина проекта PV22 составляет 75 м, ширина — 16 м, высота борта — 6,7 м, осадка — 5 м. Максимальная скорость — 14,2 уз.



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Суда проекта PV22 имеют высокий ледовый класс ARC4, т.к. предназначены для работы в сложных условиях — им предстоит курсировать между о. Сахалин и Курильскими островами. Это означает, что судно проекта PV22 сможет самостоятельно передвигаться в разреженных арктических льдах толщиной до 0,6 м зимой-весной и до 0,8 м — летом-осенью. Для 146 пассажиров судна PV22 предусмотрены 38 кают. Из них одна — для людей с ограниченными возможностями. Судно оборудовано грузовым трюмом вместимостью 895 куб. м, сможет перевозить генеральные грузы, контейнеры (24 шт.), включая рефрижераторные (8 шт.), а также легковые автомобили. Для погрузочно-разгрузочных операций на необорудованные причалы судно оснащено собственными кранами.