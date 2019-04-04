ОДК ввела в эксплуатацию самую большую в России установку прямого лазерного выращивания

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в Госкорпорацию Ростех, ввела в эксплуатацию самую большую в России установку прямого лазерного выращивания из порошковых металлических материалов. Технология 3D-печати крупногабаритных деталей для промышленных газотурбинных двигателей позволяет производить изделия размером до 2,5 м в диаметре.

Освоение технологии производства крупногабаритных деталей для промышленных газотурбинных двигателей происходит на самарском предприятии ПАО «Кузнецов» (входит в ОДК). Технология заключается в послойном создании крупногабаритных корпусных деталей на станке 3D-печати. Струя металлического порошка подается на заготовку, а лазерный луч разогревает порошок для его сплавления. Сама установка представляет собой прозрачную герметичную камеру. Вся работа проводится роботом, рука которого снабжена специальной распылительной головкой, позволяющей менять вид подаваемого порошка непосредственно в процессе выращивания.

«Аддитивные технологии активно внедряются на производствах Ростеха. Прежде всего — в двигателестроении, где 3D-печать дает неоспоримые преимущества и новый уровень возможностей. Такие технологии позволяют сократить цикл изготовления деталей более чем в 2 раза, уменьшить количество элементов итоговой конструкции, они более экономичны и экологичны. К 2021 году на базе ПАО „Кузнецов“ этим методом планируется изготавливать более 50 элементов для современных газотурбинных двигателей», — сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

В качестве пилотных изделий были выбраны детали для индустриального газотурбинного двигателя НК-36СТ. Специалисты предприятия также проводят исследования свойств всех выращенных образцов.

В ПАО «Кузнецов» работы по данному направлению ведутся в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы». Заказчиком работ выступает Министерство высшего образования и науки Российской Федерации, исполнителем и создателем оборудования 3D-печати — Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, индустриальным партнером — ПАО «Кузнецов». В качестве соисполнителя выступает Самарский университет, который произвел сопло для коаксиальной подачи металлического порошка.

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию Ростех) — интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики. Одним из приоритетных направлений деятельности ОДК является реализация комплексных программ развития предприятий отрасли с внедрением новых технологий, соответствующих международным стандартам.