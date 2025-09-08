© t.me

Первая такая турбина уже работает на ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае и помогает обеспечивать регион электричеством. Эта турбина — полностью наша разработка, самая мощная в России в своем классе. На испытаниях она показала отличные результаты: выдает 115 МВт энергии, экономично расходует топливо и по эффективности не уступает лучшим зарубежным образцам. При этом она компактнее и легче многих аналогов, что упрощает её транспортировку.

«Ростех помогает решать стратегическую задачу развития энергосистемы России. В рамках этих работ на мощностях ОДК ведется серийное производство отечественных турбин большой мощности ГТД-110М. Это единственный в России на данный момент агрегат в таком классе. Наши промышленники отгрузили уже второе серийное изделие. За этой поставкой последуют новые, которые помогут укрепить энергобезопасность страны», — сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Как сообщили в Ростехе, до конца года планируют выпустить ещё одну такую турбину. Их производство помогает замещать импортное оборудование и укреплять энергонезависимость страны.