сегодня 47
Bionysheva_Elena Энергетика и ТЭК

Ростех сделал и отправил вторую мощную газовую турбину ГТД-110М для электростанции на юге России

Первая такая турбина уже работает на ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае и помогает обеспечивать регион электричеством. Эта турбина — полностью наша разработка, самая мощная в России в своем классе. На испытаниях она показала отличные результаты: выдает 115 МВт энергии, экономично расходует топливо и по эффективности не уступает лучшим зарубежным образцам. При этом она компактнее и легче многих аналогов, что упрощает её транспортировку.

«Ростех помогает решать стратегическую задачу развития энергосистемы России. В рамках этих работ на мощностях ОДК ведется серийное производство отечественных турбин большой мощности ГТД-110М. Это единственный в России на данный момент агрегат в таком классе. Наши промышленники отгрузили уже второе серийное изделие. За этой поставкой последуют новые, которые помогут укрепить энергобезопасность страны», — сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Как сообщили в Ростехе, до конца года планируют выпустить ещё одну такую турбину. Их производство помогает замещать импортное оборудование и укреплять энергонезависимость страны.

«ГТД-110М в первую очередь ориентирована на внутренний рынок и призвана заменить зарубежные турбины. Первый серийный агрегат поставлен на ТЭС „Ударная“ в Краснодарском крае, где с октября 2024 года успешно решает задачи энергоснабжения юга страны. До конца года в наших планах — производство еще одной турбины этого типа», — сказал генеральный директор ОДК, член Бюро Союза машиностроителей России Александр Грачев.

Источник: t.me

