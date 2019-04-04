ЧТЗ поставил предприятию «Газпром-переработка» погрузчики ПК-70

Челябинский тракторный завод — УРАЛТРАК (ЧТЗ), входящий в состав группы «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех и являющийся промышленным объединением по производству и продаже широкой гаммы колесной и гусеничной дорожно-строительной техники (бульдозеров, трубоукладчиков, фронтальных погрузчиков), запасных частей и прочей высокотехнологичной машиностроительной продукции, в рамках программы импортозамещения изготовил и поставил в адрес предприятия «Газпром-переработка» для работы на Астраханском газоперерабатывающем заводе (ранее на заводе использовались только импортные погрузчики) эксклюзивную версию колесных погрузчиков в количестве трех штук, оснащенных системой взвешивания груза, поднимаемого ковшом (емкость ковша 4 м.куб., грузоподъемность 7 тонн ), а также системой навигации и слежения Глонасс.

Главным отличием от серийных ПК-70 является установка химостойкой изоляции на электрооборудование машин. Также в кабине установлены кондиционеры.

Погрузчики ПК-70 с эксплуатационной массой 20,3 т. оснащаются v-образным восьмицилиндровым двигателем компании «Ярославские моторы» ЯМЗ-238М2-51 объемом 14,86 л., имеют гидромеханическую трансмиссию с приводом на оба моста.

В сентябре 2018 года пресс-служба Госкорпорации «Ростех» сообщила, что ЧТЗ выиграл тендер, объявленный «дочкой» «Газпрома», и поставит погрузчики Астраханскому газоперерабатывающему заводу.