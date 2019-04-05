АО «ОДК-СТАР» осуществило поставку агрегатов для российского военно-транспортного самолёта Ил-112 В

АО «ОДК-СТАР» осуществило поставку опытных агрегатов, предназначенных для установки на двигатели ТВ7-117СТ новейшего военно-транспортного самолёта Ил-112 В. Созданный в интересах военно-воздушных сил и имеющий перспективу серийного производства российский самолёт нового типа Ил-112 В совершил первый вылет 30 марта 2019 года.

Полностью состоящая из российских компонентов и спроектированная в рамках импортозамещения система автоматического управления и топливопитания САУ-65СТ разработана с применением современных конструктивных решений, позволивших повысить надёжность агрегатов в соответствии с заявленными характеристиками двигателя ТВ7-117СТ разработки и производства петербургской компании АО «ОДК-Климов»: на максимальном взлётном режиме мощность двигателя составляет 3100 л.с., на повышенном чрезвычайном режиме — 3600 л.с.

В настоящее время в АО «ОДК-СТАР» создана также модернизированная версия САУ-65СТ

— опытные образцы гидромеханических агрегатов САУ-65СТМ (второго конструктивного лица), предназначенные для установки на двигатели новейшего российского военно-транспортного самолёта Ил-112 В, а также пассажирского Ил-114.

В топливорегулирующей аппаратуре САУ-65СТМ усовершенствованы качающий узел, другие функциональные элементы, применены современные электрические исполнительные механизмы, работающие от основного (электронного) регулятора с целью дальнейшего повышения надёжности системы автоматического управления двигателями.

Первые опытные агрегаты уже изготовлены на предприятии, начаты предварительные испытания на производственных мощностях АО «ОДК-СТАР». «В этом году мы планируем завершить предварительные испытания гидромеханических агрегатов САУ-65СТМ и присвоить им литеру О», — сказал управляющий директор АО «ОДК-СТАР» Сергей Остапенко.