Мичуринские ученые создали технологию выпуска мармелада с повышенным содержанием витаминов

Ученые исследовательской лаборатории функционального питания Мичуринского аграрного госуниверситета (МичГАУ) разработали новую технологию производства мармелада и фруктово-медового драже с высоким содержанием витаминов и микроэлементов. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба вуза.

«Фруктово-медовое драже и фруктовый мармелад, разработанные сотрудниками нашей исследовательской лаборатории, изготовлены по комплексной малоотходной технологии, при которой вторичное сырье (выжимки) не утилизируется, а используется для дальнейшей переработки. Это приводит к отсутствию отходов производства и позволяет предотвратить негативное воздействие на природную среду. Уникальность метода заключается в сохранении и высоком содержании витаминов, макро- и микроэлементов, органических кислот и других питательных веществ», — сообщает пресс-служба.

Как уточнили в МичГАУ, концентрация витаминов и биофлавоноидов в разработанном мармеладе и желе составляет 80%, это почти в десять раз больше, чем в обычном мармеладе, сделанном по ГОСТ.