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Фотофакты

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» на Шри-Ланке

Как сообщила пресс-служба Северного флота, 3 апреля 2019 года фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков»проекта 22350, выполняющий задачи дальнего похода в Индийском океане, совершил деловой заход в порт Коломбо Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка. Российский корабль прибыл к острову Шри-Ланка утром 3 апреля и вошёл в территориальные воды.

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Прибытие фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» проекта 22350 ВМФ России в Коломбо (Шри-Ланка), 03.04.2019

Этот деловой заход — первый в современной истории отечественного ВМФ визит корабля Северного флота в главный порт и крупнейший город Шри-Ланки.

Во время стоянки в порту командир отряда кораблей капитан 1 ранга Владислав Малаховский и командир фрегата капитан 1 ранга Игорь Крохмаль примут участие в ряде протокольных мероприятий. Российские моряки совершат выходы в город Коломбо для ознакомления с местными достопримечательностями.

Ранее фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил трёхдневный деловой заход в порт Джибути одноимённого государства в Восточной Африке, в районе Африканского рога.

С момента выхода из главной базы Северного флота — Североморска — 26 февраля фрегат прошёл более 9000 морских миль и выполнил несколько боевых учений в Атлантическом, Индийском океанах и в Средиземном море.

Как сообщили ВМС Шри-ланки, пребывание фрегата ВМФ России «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» с визитом доброй воли в Коломбо продлится с 3 по 6 апреля.

Интересно, что днем ранее, 2 апреля в Коломбо с визитом прибыл также фрегат ВМС Великобритании F 236 Montrose типа 23 (планировал убыть вечером 3 апреля).

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Прибытие фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» проекта 22350 ВМФ России в Коломбо (Шри-Ланка), 03.04.2019 (с)

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https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12224207@egNews

пр. 22350, "Адмирал Горшков", ВМФ
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