Передвижной сварочный агрегат АПС МСН-10 «Синтез» с КМУ АНТ от компании АЗСМ «Прогресс»

Производственное предприятие Алтайский Завод Самоходных Машин «Прогресс», которое занимается проектированием, разработкой и испытанием спецтехники на гусеничном ходу для различных отраслей Российской промышленности, изготовило новую модель сварочного передвижного агрегата МСН-10 АПС «Синтез» с надстройкой крано-манипулятора АНТ 7.5-2. Ранее АПС МСН-10 оснащались манипуляторами Соломбалец СФ62С, изготавливаемые ЗАО «Подъемные машины"

Сварочный передвижной агрегат изготовлен на шасси лесопромышленного трелевочного трактора МСН-10 с дизельным четырехтактным шестицилиндровым двигателем А-01 МРСИ-1 130 л.с. производства ОАО «Алтайский Моторный Завод», являющегося усовершенствованным аналогом трактора ТТ-4М, на который устанавливается утепленный КУНГ для размещения дизельной электростанции АД-100С-Т400-1Р с двигателем Ярославского моторного завода ЯМЗ-238М2 (100 кВт) и сварочное оборудование, а также крано-манипуляторная установка АНТ 7.5-2 с 2-мя выдвижными секциями (максимальный вылет стрелы 6,8 м) и грузоподъемностью 3000 кг (грузоподъемность на максимальном вылете 1100 кг), углом поворота колонны 390 градусов, имеющая гидравлическое управление, предназначенная для перемещения сварочной палатки и других вспомогательных работ.



КМУ АНТ 7.5-2

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