Ракета-носитель «Союз-СТ-Б» успешно вывела британские спутники O3b на орбиту

4 апреля 2019 года, ракета-носитель (РН) «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком (РБ) «Фрегат-МТ», успешно стартовав в 20:03 мск с Гвианского космического центра, вывели на расчетные орбиты четыре европейских телекоммуникационных космических аппарата (КА) О3b производства компании Thales Alenia Space по заказу люксембургского оператора SES.

Запуск осуществлён в рамках контракта «Главкосмоса» с компанией Arianespace в тесной кооперации с российскими предприятиями РКЦ «Прогресс», НПО Лавочкина и ФГУП «ЦЭНКИ».

Отделение двух пар космических аппаратов от разгонного блока прошло штатно. Спутники O3b выведены на расчетные орбиты и взяты на управление заказчиком.

Данный пуск стал 75-м для разгонного блока «Фрегат» и 22-м из Гвианского космического центра.